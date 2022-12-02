Портрети стародавнього царства. Археологи знайшли рідкісні артефакти римського та птолемеївського періодів

Археологи продовжують вести розкопки в єгипетському місті Фаюм та знаходити неймовірні артефакти давніх цивілізацій.

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Фаюм (давньоєгипетською Шедит) заснували в епоху Стародавнього царства. Там же поклонялися древньому богу Себеку — Крокодилу. За часів Птолемеїв Фаюм називали Птолемаїс Евргетіс, а місто стало центром культу Александра Македонського, пише HeritageDaily.

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Археологи ведуть розкопки на об'єкті Гарза з 2016 року. Саме тут в кінці останнього сезону виявили велику поховальну споруду. Поселення Гарза (раніше відоме як Філадельфія) заснував Птолемей II Філадельф у III столітті до н.е.

[ + – ] Поховальна споруда побудована з кам'яних блоків Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Знайдена споруда побудована з кам'яних блоків, а всередині знаходяться численні поховальні камери, витесані в скелях або облицьовані каменем. У межах основної споруди підлога оброблена вапняним розчином і пофарбована в кольори, що нагадує шахову дошку.

Окрім цього, знайдено безліч артефактів, зокрема прикрашені дерев'яні труни в давньоєгипетському і давньогрецькому стилях, кераміку, пишно оздоблену дерев'яну скриньку, а ще кілька фаюмських портретів.

Це вперше впродовж тривалого часу після розкопок британського археолога Фліндерса Пітрі у Хаварі у 1887 та 1910-11 роках та відкриття так званої "Гробниці Аліни" фон Кауфманом знайшли фаюмські портрети.

Ці портрети — різновид натуралістичного живописного портрета на дерев'яних дошках, прикріплених до мумій найвищого класу з римського Єгипту. Вони належать до традиції живопису на дереві, одного з найшанованіших в Античності.

Також команді вдалося знайти керамічну статую із зображенням синкретичної Ісіди/Афродіти в одній з дерев'яних трун, а ще майже повністю збережене сховище документів на папірусі з демотичним та грецьким письмом.

Раніше Фокус писав про неймовірні артефакти часів фараонів. Вони здивували навіть вчених.