Артефакти часів фараонів. Чим здивували археологів знайдені реліквії у Єгипті

Вдалося з'ясувати, що навіть у найтемніші часи розпаду імперії фараони могли дозволити собі розкішні статуї.

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З березня 2017 року у Єгипті дослідники проводили розкопки. Археологи свою роботу виконували біля Каїра. Ближче до її кінця вони виявили надзвичайно несподівану знахідку для себе, пише Daily Express.

Археологи працювали на об'єкті, який колись був домом для Рамзеса ІІ Великого. Він був третім фараоном ХІХ династії Єгипту. Ця постать є однією з найвідоміших у період Нового царства. Вважається, що фараон жив між 1279 та 1213 до нашої ери. Також відомо, що Рамзес II здійснював експедиції до Леванту, щоб підтвердити статус Єгипту в регіоні.

Розкопками керував доктор Дітріх Рауе. Багато знахідок під час розкопок показали у документальному фільмі Смітсонівського каналу. Було видно, як археологи розбирають тротуари й відкривають гігантську скриню і не лише.

Насамкінець вони виявили величезне тіло. З ґрунтових вод дістали кам'яну голову. Після цього змогли побачити незвичну статую. Вважається, що вона зроблена з кварциту — досить шанованого каменю доби.

Фото: Wikipedia

Спочатку вважали, що у ній зображено Рамзес II. Проте ієрогліфи на статуї вказали інше. Вони зображували Псамметиха I. Багато хто не знає про цього фараона.

Доктор Кріс Нонтон, експерт зі Стародавнього Єгипту, наголосив на важливості знахідки, заявивши, що вона змінила розуміння історії того періоду. Один з учених зазначив, що на той час уже не було великої імперії. Але тепер відомо, що фараон мав можливості та засоби для масштабного будівництва.

Артефакти кажуть, що фараон правив близько 54 років. Його правління докладно описано у праці Геродота. Влада Єгипту підтвердила також, що статуя належить не Рамзесу II, а Псамметиху.

Раніше Фокус писав про виявлення незвичайного стародавнього храму. Колись туди паломники приходили поклонитися богині Уаджит.