Артефакты времен фараонов. Чем удивили археологов найденные реликвии в Египте

Удалось выяснить, что даже в самые темные времена распада имерии фараоны могли позволить себе роскошные статуи.

Related video

С марта 2017 года в Египте проводились раскопки исследователями. Археологи свою работу выполняли на территории Каира. Ближе к ее концу они обнаружили чрезвычайно неожиданную находку для себя, — пишет Daily Express.

Археологи работали на объекте, который когда-то был домом для Рамзеса II Великого. Он был третьим фараоном XIX династии Египта. Эта фигура является одной из известнейших в периоде Нового царства. Считается, что фараон жил между 1279 и 1213 до нашей эры. Также известно, что Рамзес II осуществлял экспедиции в Левант, чтобы подтвердить статус Египта в регионе.

Раскопками руководил доктор Дитрих Рауэ. Многие находки во время раскопок показали в документальном фильме Смитсоновского канала. Было видно, как археологи разбирают тротуары и открывают гигантский сундук и не только.

Под конец они обнаружили огромное тело. Из грунтовых вод достали каменную голову. После этого смогли увидеть необычную статую. Считается, что она сделана из кварцита – достаточно уважаемого камня эпохи.

Фото: Wikipedia

Сначала считали, что на ней изображен Рамзес II. Однако иероглифы на статуе указали на другое. Они изображали Псамметиха I. Многие не знают об этом фараоне.

Доктор Крис Нонтон, эксперт из Древнего Египта, отметил важность находки, заявив, что она изменила понимание истории того периода. Один из ученых отметил, что в то время уже не было великой империи. Но теперь известно, что фараон имел возможности и средства для масштабного строительства.

Артефакты говорят, что фараон правил около 54 лет. Его правление подробно описано в труде Геродота. Власти Египта подтвердили также, что статуя принадлежит не Рамзесу II, а Псамметиху.

Ранее Фокус писал об обнаружении необычного древнего храма. Когда-то туда паломники приходили отдать честь богини Уаджит.