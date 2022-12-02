Портреты из Древнего Царства. Археологи нашли редкие артефакты римского и пиолемеевского периодов

Археологи продолжают раскопки в египетском городе Фаюм и находить невероятные артефакты древних цивилизаций.

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Фаюм (древнеегипетский Шедит) основали в эпоху Древнего царства. Там же поклонялись древнему богу Себеку – Крокодилу. Во времена Птолемеев Фаюм называли Птолемаис Эвргетис, а город стал центром культа Александра Македонского, пишет HeritageDaily.

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Археологи ведут раскопки на объекте Гарза с 2016 года. Именно здесь в конце последнего сезона обнаружили большое погребальное сооружение. Поселение Гарза (ранее известное как Филадельфия) основал Птолемей II Филадельф в III веке до н. е.

[ + – ] Погребальное сооружение построено из каменных блоков Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Найденное сооружение построено из каменных блоков, а внутри находятся многочисленные погребальные камеры, вытесанные в скалах или облицованные камнем. В пределах основного сооружения пол отделан известковым раствором и окрашен в цвета, напоминающий шахматную доску.

Кроме этого, найдено множество артефактов, в частности украшенные деревянные гробы в древнеегипетском и древнегреческом стилях, керамику, пышно украшенный деревянный ящик, а еще несколько фаюмских портретов.

Впервые за долгое время после раскопок британского археолога Флиндерса Питри в Хавари в 1887 и 1910-11 годах и открытия так называемой "Гробницы Алины" фон Кауфманом нашли фаюмские портреты.

Эти портреты – разновидность натуралистического живописного портрета на деревянных досках, прикрепленных к мумиям высшего класса из римского Египта. Они принадлежат к традиции живописи на дереве, одному из самых уважаемых в Античности.

Также команде удалось найти керамическую статую с изображением синкретической Исиды/Афродиты в одном из деревянных гробов, а еще полностью сохранившееся хранилище документов на папирусе с демотическим и греческим письмом.

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