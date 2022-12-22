Образ бога Себека. У гробницях стародавньої єгипетської знаті знайдено голови крокодилів

Польські археологи, які проводили розкопки у фіванському некрополі, знайшли голови крокодилів у гробницях двох єгипетських вельмож

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Археологи з Центру середземноморської археології Варшавського університету проводили розкопки в некрополі Ель-Асасіф, на захід від дамби, що веде до храму Хатшепсут, повідомляють Heritage Daily.

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Фіванський некрополь — регіон на західному березі Нілу, навпроти Фів (Луксор) у Верхньому Єгипті. Його використовували для ритуальних поховань протягом більшої частини періоду фараонів, особливо в часи Нового царства.

Команда вивчала дві гробниці в некрополі з 2013 року, одна належала "Четі", важливому чиновнику часів правління фараона Небхепетра Ментухотепа II (правив у 2055-2002 рр. до н. е.), а друга належала анонімному, але високопоставленому чиновнику, який служив при королівському дворі.

В обох гробницях археологи нещодавно виявили голови дев’яти крокодилів, загорнуті в тканину, які не були ані муміфіковані, ані якимось особливим способом оброблені задля збереження.

[ + – ] У Стародавньому Єгипті крокодили були об'єктом поклоніння в образі бога Себека Фото: Dr. Patryk Chudzik

Черепа належали представникам виду "Crocodylus niloticus", великого крокодила, що мешкає в прісноводних середовищах Африки. Збереглися лише фрагменти черепа та нижньої щелепи, ймовірно, через попередні розкопки Герберта Вінлока з Музею мистецтв Метрополітен, оскільки дослідники того часу приділяли дуже мало уваги останкам тварин і скидали їх на купу.

У Стародавньому Єгипті крокодили були об'єктом поклоніння в образі бога Себека. Себек асоціюється з нільським крокодилом або західноафриканським крокодилом і представляється у вигляді крокодила, або як людина з головою крокодила.

Себек також асоціювався з фараоновою владою, родючістю та військовою доблестю, але, крім того, він служив божеством-захисником, особливо від небезпек, які представляє Ніл.

Раніше Фокус писав про найвідоміші гробниці, які ще не знайшли.