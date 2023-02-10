Рідкісна знахідка. В Єрусалимі виявили 1 600-річну намистину з чистого золота

Намисто складається з крихітних золотих кульок, зібраних у квітковий орнамент.

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Унікальну золоту намистину римської епохи знайшла в Єрусалимі 18-річна волонтерка. Її виявили під час ретельного просіювання ґрунту, вивезеного з місця розкопок на Паломницькій дорозі, пише IFLScience.

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"Я вилила воду з відра на сито і почала промивати матеріал, який привезли з розкопок в Місті Давида, — розповіла Галлел Фейдман, волонтерка Національної служби, яка знайшла намистину. — А потім я помітила щось блискуче в куточку сита, щось незвичайне, чого я ніколи не бачила. Я негайно підійшла до археолога, і він підтвердив, що я знайшла золоту намистину. Всі присутні дуже захопилися".

[ + – ] Волонтерка тримає свою дорогоцінну знахідку, показуючи, наскільки крихітною є намистина Фото: Koby Harati, City of David

Намистина виготовлена з чистого золота, а її вік — приблизно 1600 років. Вона — доказ неймовірної майстерності, адже окремі крихітні золоті кульки скріплені між собою так, щоб створити форму, схожу на квітку. Золоті вироби нечасто знаходять під час археологічних розкопок у цьому регіоні, а намистини такого рівня складності — особливо рідкісні.

І хоча такі дорогоцінності уже знаходили поблизу Міста Давида, усі вони були зі срібла.

Доктор Амір Голані з Ізраїльського управління старожитностей пояснив, наскільки рідкісною є ця знахідка: "Найцікавішим елементом намиста є його унікальний і складний спосіб створення. Потрібно добре розумітися на матеріалах та їхніх властивостях, а також контролювати температуру […] Таку намистину міг виготовити лише професійний майстер, і це ще одна причина, чому ця знахідка має велику цінність".

Намистинка, ймовірно, спочатку була крихітною частиною більшого ювелірного виробу, такого як намисто або браслет, який, за словами археологів, могла носити лише заможна людина з чималим достатком.

Дійсно, залишки будівлі, в якій її знайшли, колись була величною спорудою, її декоративна викладена мозаїкою підлога свідчить про багатство її мешканців.

[ + – ] Намистину знайшли в ґрунті з цієї давньоримської споруди Фото: Ari Levy, Israel Antiquities Authority

Вважається, що технологія виготовлення намистини походить з Месопотамії — цей ювелірний виріб міг потрапити до Єрусалиму завдяки торгівлі або ж бути сімейною реліквією, яку передавали з покоління в покоління.

За словами дослідників, навіть зараз із сучасними технологіями створити щось схоже було б не так просто. Уважне дослідження цього об'єкту наповнює глибоким почуттям захоплення технічною майстерністю та здібностями тих, хто жив до нас багато століть тому.

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