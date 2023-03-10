"Золотой век" Китая. Исследователи обнаружили погребение и сокровища могущественной династии Тан

Период правления династии Тан характеризуется успешными завоевательными войнами и бурным развитием экономики и культуры. Именно с Танского государства начинается "золотой век" в истории Китая.

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Археологи из Института археологии провинции Шанси совершили невероятное открытие. Они обнаружили погребение времен династии Тан в Китае, а именно в городе Датун. В ходе строительных работ удалось найти 58 могил, принадлежащих среднему и позднему периоду Танского государства. Об этом рассказывает Heritage Daily.

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Династия Тан — императорская династия Китая, правившая с 618 по 907 год нашей эры, с периодом межцарствия между 690 и 705 годами. Она преемница династии Суй и предшественница периода пяти династий и десяти государств. Основал ее Ли Юань, известный своими реформами и жестким контролем за торговлей. Кроме этого, он открыл государственные амбары и этим преодолел голод, а также отменил налоговую задолженность за прошлые годы и ограничил сроки государственной барщины, освободил крестьян, проданных в рабство.

Археологи обнаружили небольшие и средние гробницы, похожие на шахты, прямоугольных, трапецевидных, или же неправильных форм, где лежал гроб покойного Фото: Shanxi Provincial Institute of Archaeology

Археологи обнаружили небольшие и средние гробницы, похожие на шахты, прямоугольных, трапецевидных, или неправильных форм, где лежал гроб покойного.

В двух гробницах также были найдены каменные надгробия, датированные 795 и 810 годами нашей эры. Их украшали резьба с двенадцатью символами китайского зодиака.

Благодаря раскопкам исследователи получили более 300 артефактов, в том числе горшки в форме трапеции, многочисленные бронзовые зеркала, а также несколько кувшинов, горшков и мисок из желтой и белой глины, часть из которых выжжены.

К сожалению, влияние времени отразилось на зеркалах, поэтому они потеряли свой цвет. Однако в большинстве своем они круглой формы, некоторые же похожи на цветы.

Хоу Сяоган из Института археологии провинции Шаньси сказал: "Это наибольшее количество гробниц эпохи Тан, раскопанных в Датуне. Она позволяет точно определить возраст и делится важной информацией, по которой можно понять политику, экономику, культуру и похоронные обычаи Юньчжоу во времена династии Тан. Более того, надгробия пестрят надписями и имеют высокую историческую ценность, что со своей стороны чрезвычайно ценно для изучения местных чиновников времен династии Тан и системы Ченглифан в Юньчжоу".

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