Дивний артефакт спантеличив учених: такого ще не знаходили

Часто за допомогою металошукачів знаходять скарби або ж неймовірні прикраси, які вражають своєю витонченістю. Проте інколи стається так, що знахідка викликає більше запитань, ніж дає відповідей.

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У Норфолку знайшли фрагмент срібного виробу в позолоті, який належить до давньоримської епохи. Попри те, що знахідці вже понад рік, вчені досі не змогли визначити, що це таке, повідомляють Arkeonews.

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Уламок позолоченого срібного виробу виявили поблизу Дісса у лютому 2022 року, й відтоді досі не вдалося встановити, що це за предмет. Його виявили за допомогою металошукача, й він зовсім крихітний: всього лиш 2,6 см на 1,3 см.

Експерти з Великобританії попри всі намагання так і не встановили, що це таке.

"Найосновніше питання з усіх: "що це було?" … це трохи засмучує", — сказала дослідниця Хелен Гіке, археологиня з округу Норфолк.

Для визначення предмета проводили консультації з Британським музеєм, Національним музеєм Шотландії та європейськими експертами, проте ці пошуки не принесли результатів Фото: Andrew Williams/ Norfolk County Council

Для визначення предмета проводили консультації з Британським музеєм, Національним музеєм Шотландії та європейськими експертами, проте ці пошуки не принесли результатів. Тепер дослідниця Гіке звернулася до соцмереж: останнього разу, коли не вдавалося визначити походження предмета, в цьому допомогли користувачі твітера.

Про чоловіка, який знайшов фрагмент, відомо, що він регулярно повідомляє про свої знахідки Portable Antiquities Scheme — спільну програму Британського музею та музею Уельсу, яка заохочує людей повідомляти про виявлені археологічні предмети. Завдяки цій програмі вдалося знайти близько 1,5 мільйона артефактів.

Раніше Фокус розповідав про елітарні артефакти середніх віків знайдені у Польщі. На думку вчених, знахідки свідчать про лицарський двір розташований поблизу села Даромін у Свентокшиському воєводстві.

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