Монети, прикраси та хрести: у Польщі археологи знайшли рицарські артефакти (фото)

Археологи знайшли колекцію "елітарних" артефактів 11 — 12 століття у північно-центральній Польщі. На думку вчених, ці знахідки вказують на те, що колись на цьому місці був лицарський двір.

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Розкопки у польському селі Даромін, Свентокшиське воєводство, проводила археологічна асоціація "Szansa". Під час досліджень археологи виявили безліч артефактів часів Середньовіччя, які вказують на те, що в околицях Дароміна міг бути лицарський двір, повідомляють Heritage Daily.

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Як повідомляють дослідники, під час розкопок знайшли різні артефакти: монети, прикраси, предмети побуту, частини кінського спорядження та фрагменти кераміки. Зокрема, доктор Марек Флорек з Інституту археології Університету Марії Кюрі, навів такі знахідки: "Монети, зокрема денарій Болеслава Сміливого, прикраси зі срібла, свинцю та мідних сплавів, бронзові хрести, предмети повсякденного вжитку, такі як ножі та кремені, свинцеві та залізні гирі, покриті бронзою, мілітарія та елементи кінного спорядження".

Окрім місцевих предметів, також виявили артефакти, які найімовірніше привезли з регіону Карпатської Русі або ж Прибалтики. Мова йде про хрести з емалями, каблучки з мідного дроту, срібні прикраси та накладку із зображенням вершника.

Під час розкопок знайшли різні артефакти: монети, прикраси, предмети побуту, частини кінського спорядження та фрагменти кераміки Фото: Dr Marek Florek

Доктор Флорек припускає, що в околицях села в XI-XII столітті нашої ери міг бути лицарський двір, оскільки деякі зі знахідок є "елітарними". Це підтверджується наявністю гирьок, покритих бронзою.

"Із розповідей Ібрагіма ібн Якуба, єврейського купця з Іспанії, який дістався польських земель у 1060-х роках, ми знаємо, що Мєшко I мав збирати податки у вигляді ваг і використовувати їх для виплати зарплати своїм людям. Тому, якщо в Дароміні в XI-XII століттях існував лицарський двір, їх наявність, а також елементи озброєння та елітні предмети, не повинні дивувати", — додав Флорек.

Окрім місцевих предметів, також виявили артефакти, які найімовірніше привезли з регіону Карпатської Русі або ж Прибалтики Фото: Dr Marek Florek

Також, на це вказують знайдені тут свинцева булава та невелике бронзове зображення коня.

"Булави в ранньому середньовіччі, як і пізніше, були не лише зброєю, а й символом військової могутності. З іншого боку, невелике зображення коня з бронзи, ймовірно, є декоративним елементом так званої шпори лютомирського типу (назва походить від місця виявлення могильника рубежу Х-ХІ ст., де вперше знайдено оздоблені у такий спосіб шпори). Такі шпори носили лицарські еліти ранньої держави П’ястів", — зазначив археолог.

Серед артефактів, Флорек виділив свинцевий кулон із шаблонним зображенням людини з одного боку та невстановленим зображенням з іншого. Як він повідомив, нічого схожого ніколи не знаходили серед стародавніх чи середньовічних артефактів на території Польщі.

Серед артефактів, Флорек виділив свинцевий кулон із шаблонним зображенням людини з одного боку та невстановленим зображенням з іншого Фото: Dr Marek Florek

Також, на місці розкопок дослідники виявили древніші знахідки, зокрема фібулу та римські динари. Наразі, всі знахідки зберігаються у Сандомирському відділенні Воєводського управління охорони пам’яток у Кельце. Після вивчення їх передадуть до Музею замку в Сандомирі для експонування.

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