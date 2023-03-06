Близько тисячі монет часів 17 століття: у Польщі випадково виявили унікальний скарб

Біля села Занювка, що знаходиться в Люблінському воєводстві (Польща) виявили величезний скарб, захований у глиняному глечику.

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Знайшов монети Міхал Лотис, шукаючи сільськогосподарське обладнання на території земельних ділянок, які випадково загубилися на поверхні ґрунту. Пізніше він звернувся до Воєводського управління охорони пам'яток (WUOZ) у Любліні стосовно знахідки, відповідно до наявного Закону про охорону та догляд за історичними пам'ятками від 23 липня 2003 року. Про це розповідає HeritageDaily.

У Польщі не дозволені аматорські пошуки артефактів, використовуючи металошукачі, якщо в шукача скарбів нема ліцензії місцевої влади. Це стосується як для комерційного використання знайдених речей, так і для власного. Через це про всі знахідки потрібно повідомляти владу. Окрім цього, вони переходять у власність держави.

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[ + – ] Загалом в ньому було 1 тис. крон та литовських шелягів (боратинок) 17 століття Фото: Lublin Provincial Conservator of Monuments

Археологи дослідили знайдені монети, і згідно з результатами, їх навмисно заховали у керамічному глечику, а потім у ґрунту. Загалом в ньому було 1 тис. крон та литовських шелягів (боратинок) 17 століття.

Загальна вага скарбу — 3 кг. Він складається з кількох шарів монет у глечику, які з часом спресувалися, 115 з них розкидало внаслідок сільськогосподарської діяльності, 62 сильно окислилися. Також там знайшли кілька шматків тканини.

Все ще залишається загадкою, чому і хто так хотів заховати свої скарби. Однак дослідники стверджують, що його можна вважати певним свідченням заворушень, пов'язаних з періодами конфліктів на цій території. Або ж це своєрідний "депозит", тобто монети заховали задля фінансової безпеки.

У 17 столітті ці території входили у склад Речі Посполитої. Почавши від 1648 року, армії напасників ненастанно плюндрували країну, найбільше під час Шведської війни в 1655—1660 роках і Великої Північної війни 1700—1721 років.

Зараз же монети перебувають в Археологічному відділі Музею Південного Підляшшя в Білій Підляській, де дослідники зможуть провести детальніший аналіз та вивчити знайдений скарб.

Раніше Фокус розповідав про ще один неймовірний скарб, виявлений у Німеччині. За допомогою металошукача знайшли золото та срібло, якому понад 800 років.