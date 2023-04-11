Стоунхендж, Макдональдс и Кингс-Кросс. Ученые все еще ищут гробницу королевы Боудикки

В 61 году после изнасилования ее дочери и смерти мужа Боудикка подняла на восстание всю юго-восточную Англию (250 тыс. человек). А пока главные силы римлян подходили к Уэльсу, она подожгла Лондон, Веруламий и Колчестер.

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О жизни отважной королевы древнего британского племени иценов известно немного. Так же до сих пор остается загадкой, где именно она похоронена, пишет IFLScience.

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Существует немало теорий о том, где именно покоится королева Боудикка. Они варьируются от реалистичных до совершенно невероятных. Некоторые считают, что ее место погребения это Стоунхендж, другие приписывают его тупиковой станции Лондонского железнодорожного узла в северо-восточной части Лондона Кингс-Кросс.

Боудикка была правительницей древнего британского племени иценов. Она также известна тем, что начала отважное, но неудачное восстание против римлян. Известно, что ее муж, король Прасутаг, был римским трибутарием, но после его смерти в 60 году территорий иценов аннексировали, Боудикку избили, ее дочь изнасиловали.

Королеву часто изображают с огненно-рыжими волосами на колеснице, запряженной лошадьми, ее история стала основой британской народной истории как символ свободы и восстания. Во время правления королев Елизаветы и Виктории (не напоследок из-за значения имени последней как "победа") ее образ покрыли своеобразным романтическим культом.

Однако в этом и состоит весь феномен истории. Королева "туземцев" положила свою жизнь, чтобы бороться с могущественной империей своего времени, однако стала символом Британской империи — величайшей империи в истории человечества.

Несмотря на ее огромное историческое и культурное наследие, существует много неизвестных фактов, связанных с ее жизнью. Считается, что она скончалась в 60 или 61 году нашей эры. Древнеримский историк Тацит утверждал, что она и ее дочери выпили из отравленной чаши и убили себя, тогда как греческий историк Кассий Дион писал, что она умерла от болезни и похоронена как царица.

К тому же, неизвестно до сих пор, где именно Боудикка покоится. Однако существует несколько теорий.

Одной из самых распространенных является то, что она была похоронена под платформой 9 или 10 станции Кингс-Кросс. Или это платформа 9 и ¾? Эта теория основывается на книге, написанной в 1937 году Льюисом Спенсом, который утверждал, что она провела свою последнюю битву против римлян на месте, где находится станция.

Хотя исследователь никогда не предполагал, что похоронили ее именно на этом месте, теория о станции разлетелась в послевоенной Британии. Однако никаких археологических доказательств ее захоронения именно здесь пока нет.

Некоторые считают, что королева покоится в Хампстед-Хит — лесопарковой зоне на севере Лондона. В этом парке есть круглый курган диаметром около 36 метров и высотой 3 метра, известный как "Могила Боудикки".

Такие курганы были распространены во многих европейских культурах железного века как могилы для элиты, что дает основания предполагать, что здесь похоронен древний вождь. Однако он почти наверняка не имеет ничего общего с полководцем, как свидетельствуют проведенные на этом месте археологические исследования и раскопки.

Еще в 1624 году историк Эдмунд Болтон предположил, что Стоунхендж построен как гробница Боудикки. Это фантастическая идея, хоть и совершенно необоснованная. Радиоуглеродный анализ камней Стоунхенджа показал, что памятник значительно старше королевы, и, вероятно, его возвели 5000 лет назад в несколько этапов.

В 2006 году археологи проводили раскопки рядом с Макдональдсом в Бирмингеме и наткнулись на коллекцию римских останков. Это натолкнуло одного историка на мысль, что именно здесь происходило сражение Боудикки с римлянами, где оно, возможно, даже погибло. Однако многие специалисты довольно скептически взглянули на эту теорию.

Какие бы фантастические мысли ни сновали по поводу погребения королевы, есть некоторые веские основания полагать, что ее место покоя таки обнаружили. Случайно найденные в 1879 году могилы в Глостершире содержат одни из самых лучших предметов кельтского искусства, когда-либо обнаруженных в Британии. Одним из них является ручное зеркало из бронзы, бронзовые чаши и изысканные украшения.

Более того, группа рабочих также наткнулась на останки человека, датированные серединой 1-го века н. э. А если взглянуть на похороненные здесь предметы, можно предположить, что их обладательница высокого статуса. Однако нет конкретных доказательств, которые бы связывали ее с Боудиккой, к сожалению.

Трудно сказать, найдут ли когда-то исследователи останки воинственной королевы, или докажут принадлежность уже обнаруженных. Как бы там ни было, одно можно сказать наверняка — со временем погребение Боудикки будет обрастать все новыми теориями и предположениями.

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