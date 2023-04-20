Бурное прошлое Шотландии. Исследователи обнаружили руины потерянного римского форта

Недавно обнаруженный форт у вала Антонина в Шотландии является важным дополнением к ограниченному количеству найденных оборонительных сооружений, предоставляя ценную информацию об оккупации территории страны Римской империей.

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В пересеченной шотландской местности Уэст-Данбартоншира совершили удивительное открытие. Вдоль мощного вала Антонина обнаружили потерянную римскую крепость, стоявшую на страже власти и могущества против мятежных шотландских племен, пишет Ancient Origins.

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Римская армия под командованием императора Клавдия прибыла в Шотландию в 43 году нашей эры, но столкнулась с упорным сопротивлением местных племен, в частности каледонцев. В 142 г. р. н. э. римляне построили вал Антонина, чтобы обозначить северо-западную границу своей империи, а для его защиты возвели ряд фортов и крепостей.

После нескольких неудачных попыток найти утраченный римский форт в 1970-х и 1980-х годах, Историческая среда Шотландии (HES) недавно объявила о своем открытии с помощью градиентометрии, высокотехнологичного метода геофизической разведки.

Крепость находилась в поле неподалеку от начальной школы Карлейт в Данточере, Клайдбанк, рядом с валом Антонина, являющегося одним из шести объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Шотландии.

По словам антиквара Роберта Сиббальда, первое упоминание о римской крепости датируется 1707 годом, но до сих пор оно оставалось утраченным. Градиентное сканирование обнаружило каменную основу крепости, на которой построили вал высотой около 2 метров.

Крепость состояла из двух небольших деревянных построек, которые могли вместить от 10 до 12 римских солдат в течение недели. Солдаты размещались в гораздо большем форте Данточер в Уэст-Данбартоншире.

Римские фортификационные сооружения в Шотландии были по сути оборонительными военными объектами, построенными Римской империей во время ее оккупации с 1 по 4 века нашей эры. Эти крепости стратегически размещались вдоль северной границы империи, известной как вал Антонина, для наблюдения и контроля за передвижением часто мятежного местного населения.

Раскопки на римских объектах в Шотландии дали важную информацию об особенностях деятельности римской армии во время оккупации, в том числе о том, как они строили свои военные оборонительные сооружения, гражданские поселения и торговые сети.

Новые методы археологического анализа, такие как градиентометрия, радиолокация и 3D-моделирование позволили исследователям обнаружить множество новой и важной информации о римском присутствии в Шотландии, проливая свет на этот бурный период шотландской истории.

Это новое открытие добавляет в список около 40 крепостей, которые, как известно, стояли вдоль вала Антонина. Однако до сих пор обнаружили только девять из них, что делает это здание невероятной находкой.

Более того, новое геофизическое исследование этого десятого укрепления может помочь археологам лучше понять, как именно работала стена и как ее защищали.

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