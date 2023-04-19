Последний город римской Великобритании: восстановлены древние ворота, возрастом 2 тыс. лет

Римляне называли его Rutupiae, но для них это было больше, чем просто город. Ричборо — ворота в Британию, место, где римляне высадились в 43 году нашей эры, и где в начале пятого века остались последние остатки римского военного могущества.

Related video

За 360-370 годов римской оккупации Ричборо превратился из быстро выстроенного плацдарма в успешный портовый город, а затем снова в крепость. Сейчас Английское наследие вдохнуло новую жизнь в это место, реконструировав и переосмыслив его для того, чтобы посетители могли ощутить немало следов римского присутствия, пишет The Telegraph.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

Ведущий историк Английского наследия Пол Паттисон проводит через оборонительные рвы и через брешь в невероятной крепостной стене третьего столетия, которая достигает девяти метров в своем самом высоком месте, украшена красной римской плиткой и чередующимися коричневым и белым кирпичом.

Известно, что маршрут Ваттлинг-стрит это одна из первых римских дорог в Британии, которая вела из Ричборо в Кентербери, Лондон и Вроксетер в Шропшире.

Известно, что маршрут Ваттлинг-стрит это одна из первых римских дорог в Британии, которая вела из Ричборо в Кентербери, Лондон и Вроксетер в Шропшире Фото: Juliet Rix

Используя информацию по раскопкам 1920-х годов и небольшому исследованию 2020 года, а также документальные свидетельства и изображения колонны Траяна в Риме, ворота и башня построили с использованием римских плотничных техник и железных гвоздей ручной работы, чтобы как можно точнее воспроизвести то, что когда-то стояло в этом месте.

На востоке линия деревьев обозначает место, где когда-то было побережье, когда возводили форт. Сегодня море виднеется только на расстоянии 3 км. На севере римляне тоже могли видеть воду – Ванцумский морской канал (Wantsum Channel) (сейчас это лишь часть реки Стур), идеальный тайник для завоевательного флота императора Клавдия.

В центре — большой крест в форме поднятой земли, бывший когда-то дорожкой под четырехколонной монументальной аркой, одной из самых больших во всей Римской империи. Построенная между 85 и 150 годами нашей эры, она была облицована высококачественным каррарским мрамором, статуями и рельефами. К тому времени Рутупия (Rutupiae) превратилась в оживленный центр международной торговли, славившийся лучшими устрицами в империи.

Ниже можно встретить развалины длинных прямоугольных форм военных складов первого века, уютные комнаты во внутреннем дворике дома Мансио, бассейн и кафельную систему водоснабжения соседней бани четвертого века. Каждое здание имеет новую информационную табличку со кратким описанием и фотографией того, как она выглядела изначально.

В четвертом веке в Ричборо снова господствовали военные, город был частично расчищен, чтобы освободить часть для массивного Саксонского берегового форта. Торговля, по всей вероятности, переместилась в Дувр и Лондон, но дома и магазины остались здесь, как и амфитеатр, один из 14 известных в римской Британии.

Ричборо оставался римским, даже когда большая часть Великобритании потеряла связь с империей в начале пятого века. Это было последнее известное место в Великобритании, куда официально поступали римские монеты. В частности, здесь обнаружили 56 000 монет, несколько из которых выставили в новом музее. Торговцы песком продолжали использовать Ричборо в качестве порта еще в пятом веке, как и саксонцы, когда они начали селиться в Кенте.

Впоследствии саксы основали здесь свои поселения, и Ричборо пришел в упадок. Однако город использовали как место высадки для разных вторжений, в том числе датчан и норманнов.

В 19 веке археологи начали исследовать эту территорию и обнаружили многие римские артефакты и руины, часть из которых сейчас выставлена в музее. Во время раскопок был найден большой военный лагерь, гражданское поселение и храм, посвященный богу Нептуну.

Во время раскопок был найден большой военный лагерь, гражданское поселение и храм, посвященный богу Нептуну

Сегодня Ричборо является популярным туристическим местом и важным источником понимания римской Британии. Посетители могут осмотреть развалины укреплений, амфитеатра и храма, а также ознакомиться с большой коллекцией артефактов того времени.

В дополнение к своему историческому значению, Ричборо также является местом большой природной красоты, с которого открывается потрясающий вид на Ла-Манш и окружающую сельскую местность.

Ранее Фокус писал о древней росписи из кусочков, которую обнаружили исследователи. Специалисты продолжают реставрировать римский театр, посвященный Гаю Цезарю.

А также мы рассказывали, где именно могли похоронить королеву Боудикку. Несмотря на отсутствие точных данных, у историков есть определенные теории относительно места ее отдыха.