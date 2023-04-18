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Технологии и наука

Древняя роспись из кусочков. Исследователи реставрируют римский театр, посвященный Гаю Цезарю

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Фото: Вики | Между 5 и 1 веками до н. э. древние римляне возвели здесь большой монументальный театр, имевший кавеи, вмещавшие до 7 000 зрителей для публичных представлений и церемоний

Древний город Картахена был основан в 227 году до н. э. на юго-востоке Иберии, в Испании. Город получил название Qart Hadasht, что означает "новый город", и служил перевалочным пунктом для карфагенских вторжений в Испанию.

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Группа исследователей натолкнулась на фрагменты настенной росписи, украшавшей коридор римского театра в Картахене, городе на Средиземном море, расположенном на юго-востоке Испании в автономном сообществе Мурсия. Об этом пишет Heritage Daily.

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Известно, что древний город основал в 227 году до н. э. Сципион, древнеримский политический, государственный и военный деятель Римской республики, лучший римский полководец Второй Пунической войны, воевал против карфагенян в Испании и в конце концов почти сразу захватил Картахену в 209 году до н. э. Позже он использовал город как собственную базу, с которой вел свои завоевания других территорий Испании.

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Открытие новых элементов добавилось к 1500 ранее обнаруженным фрагментам, что позволило исследователям продолжить процесс восстановления рисунка до его оригинального вида с большей точностью
Фото: Felipe G. Pagan

Между 5 и 1 веками до н. э. древние римляне возвели здесь большой монументальный театр, имевший кавеи, вмещавшие до 7 000 зрителей для публичных представлений и церемоний. Он был посвящен внукам императора Октавиана Августа Гая Цезаря и Луция Цезаря.

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Недавно группа исследователей нашла более 2 000 фрагментов большой настенной росписи
Фото: Felipe G. Pagan

Сам театр был обнаружен в 1988 году во время строительства Регионального центра ремесел. Впоследствии здесь начали проводить археологические исследования, а само сооружение решили отреставрировать и превратить в музей под открытым небом.

Недавно группа исследователей нашла более 2 000 фрагментов большой настенной росписи. Он украшал стены портика (porticus post scaenam) с двойной портиковой галереей, окружавшей центральные комнаты с садом за сценой в западной части театрального комплекса.

Открытие новых элементов добавилось к 1500 ранее обнаруженным фрагментам, что позволило исследователям продолжить процесс восстановления рисунка до его оригинального вида с большей точностью.

Реставрация находится все еще на ранних стадиях, однако на рисунке начинают появляться изображения римских фигур, в дополнение к линейным художественным особенностям.

Впереди новые раскопки, на которых археологи надеются подробнее исследовать центральный сад и найти следы цветников, трубопроводов, подававших воду к фонтанам, а также понять, как ее использовали для поддержки флоры на открытом пространстве.

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