На безлюдном острове обнаружены серебряные монеты римских императоров: ученые озадачены

На отдаленном острове в Балтийском море археологи совершили увлекательное и загадочное открытие. Две серебряные монеты времен Римской империи нашла группа исследователей из Университета Седертерна в Стокгольме.

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Монеты, датированные 2 веком нашей эры, были найдены на пляже на острове Готска-Санден. Их открытие озадачило и взволновало экспертов, пытающихся разгадать тайну того, как монеты оказались на этом безлюдном острове на полпути между Швецией и Эстонией, сообщают Live Science.

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Команда археологов из Университета Седертерна в Стокгольме во главе с Йоханом Реннби совершила остро интересное открытие на отдаленном острове в Балтийском море. Остров, известный как Готска-Санден, лежит на полпути между Швецией и Эстонией и имеет богатую кораблекрушениями и пиратством историю. Используя металлоискатели, команда нашла два серебряных денария времен Римской империи на пляже, обозначенном остатками старых очагов. Монеты принадлежали разным римским императорам: одна — времен правления Траяна между 98-117 гг. н. э., а другая — Антонина Пия между 138-161 гг. н. э.

Эта находка вызвала у археологов не только восхищение, но и удивление, поскольку они пытаются определить, как монеты оказались на отдаленном острове. Отсутствие зацепок затрудняет установку источника происхождения монет. Возможно, их привезли сюда норвежские торговцы, скрывавшиеся там от морских штормов. Или же их потеряли во время кораблекрушения, поскольку воды вокруг острова известны своим коварством и множеством затонувших кораблей.

Возможно, что монеты привезли на Готска-Санден римляне на корабле, хотя нет никаких записей о таком путешествии в Балтийское море Фото: Johan Rönnby

Возможно также, что монеты привезли на Готска Санден римляне на корабле, хотя нет никаких записей о таком путешествии в Балтийское море. Реннби предполагает, что римляне в то время плавали в Шотландию и что существовали римские авторы, писавшие о Балтийском регионе, поэтому эту версию нельзя полностью исключать.

Команда планирует вернуться на это место позже в этом году, чтобы продолжить раскопки в надежде реконструировать историю отдаленного острова. Находка монет сделала место еще более интересным и разожгла любопытство археологов. Несмотря на отсутствие информации о происхождении монет, находка пролила свет на обращение римской валюты и историю острова как потенциального торгового пункта или убежища для моряков.

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