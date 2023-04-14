На безлюдному острові виявлено срібні монети римських імператорів: вчені спантеличені

На віддаленому острові в Балтійському морі археологи зробили захопливе і загадкове відкриття. Дві срібні монети часів Римської імперії відкопала група дослідників з Університету Седертерна в Стокгольмі.

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Монети датовані 2 століттям нашої ери, знайшли на пляжі на острові Готска-Санден. Їхнє відкриття спантеличило і схвилювало експертів, які намагаються розгадати таємницю того, як монети опинилися на цьому безлюдному острові на півдорозі між Швецією та Естонією, повідомляють Live Science.

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Команда археологів з Університету Седертерна в Стокгольмі на чолі з Йоханом Рьоннбі зробила гостроцікаве відкриття на віддаленому острові в Балтійському морі. Острів, відомий як Готска-Санден, лежить на півдорозі між Швецією та Естонією і має багату на корабельні аварії та піратство історію. Використовуючи металошукачі, команда знайшла два срібних денарії часів Римської імперії на пляжі, позначеному залишками старих вогнищ. Монети належали різним римським імператорам: одна — часів правління Траяна між 98-117 рр. н. е., а інша — Антоніна Пія між 138-161 рр. н. е.

Ця знахідка викликала в археологів не лише захоплення, але й здивування, оскільки вони намагаються визначити, як монети опинилися на віддаленому острові. Відсутність зачіпок ускладнює встановлення джерела походження монет. Можливо, їх привезли сюди норвезькі торговці, які ховалися там від морських штормів. Або ж їх втратили під час корабельної аварії, оскільки води навколо острова відомі своєю підступністю та безліччю затонулих кораблів.

Можливо також, що монети привезли на Готска-Санден римляни на кораблі, хоча немає жодних записів про таку подорож у Балтійське море Фото: Johan Rönnby

Можливо також, що монети привезли на Готска-Санден римляни на кораблі, хоча немає жодних записів про таку подорож у Балтійське море. Рьоннбі припускає, що римляни в той час плавали до Шотландії і що існували римські автори, які писали про Балтійський регіон, тому цю версію не можна повністю виключати.

Команда планує повернутися на це місце пізніше цього року, щоб продовжити розкопки в надії реконструювати історію віддаленого острова. Знахідка монет зробила місце ще цікавішим і розпалила цікавість археологів. Попри брак інформації про походження монет, знахідка пролила світло на обіг римської валюти та історію острова як потенційного торгового пункту або притулку для моряків.

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