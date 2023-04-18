Древній розпис зі шматочків. Дослідники реставрують римський театр, присвячений Гаю Цезарю

Древнє місто Картахена заснували 227 року до н. е. на південному сході Іберії, в Іспанії. Місто отримало назву Qart Hadasht, що означає "нове місто", і слугувало перевалочним пунктом для карфагенських вторгнень в Іспанію.

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Група дослідників натрапила на фрагменти настінного розпису, що прикрашав коридор римського театру в Картахені, місті на Середземному морі, розташованому на південному сході Іспанії в автономній спільноті Мурсія. Про це пише HeritageDaily.

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Відомо, що древнє місто заснували 227 року до н. е. Сципіон, давньоримський політичний, державний і військовий діяч Римської республіки, найкращий римський полководець Другої Пунічної війни, воював проти карфагенян в Іспанії і зрештою майже одразу захопив Картахену у 209 році до н. е. Пізніше він використовував місто як власну базу, з якої вів свої завоювання інших територій Іспанії.

Відкриття нових елементів додалося до 1500 раніше виявлених фрагментів, що дозволило дослідникам продовжити процес відновлення малюнку до його оригінального вигляду з більшою точністю Фото: Felipe G. Pagan

Між 5 і 1 століттями до н. е. древні римляни звели тут великий монументальний театр, який мав кавею, що вміщувала до 7 000 глядачів для публічних вистав і церемоній. Він був присвячений онукам імператора Октавіана Августа Гаю Цезарю та Луцію Цезарю.

Нещодавно група дослідників натрапила на понад 2 000 фрагментів великого настінного розпису Фото: Felipe G. Pagan

Сам театр виявили у 1988 році під час будівництва Регіонального центру ремесел. Згодом тут почали проводити археологічні дослідження, а саму споруду вирішили відреставрувати і перетворити на музей просто неба.

Нещодавно група дослідників натрапила на понад 2 000 фрагментів великого настінного розпису. Він прикрашав стіни портика (porticus post scaenam) з подвійною портиковою галереєю, що оточувала центральні кімнати із садом за сценою в західній частині театрального комплексу.

Відкриття нових елементів додалося до 1500 раніше виявлених фрагментів, що дозволило дослідникам продовжити процес відновлення малюнку до його оригінального вигляду з більшою точністю.

Реставрація перебуває все ще на ранніх стадіях, а проте на малюнку починають з'являтися зображення римських фігур, на додаток до лінійних художніх особливостей.

Попереду нові розкопки, на яких археологи плекають надії детальніше дослідити центральний сад та знайти сліди квітників, трубопроводів, що подавали воду до фонтанів, а також зрозуміти, як її використовували для підтримки флори на відкритому просторі.

Раніше ми писали про вишукану виноробню, яку дослідники виявили на найвизначнішій древній пам'ятці Рима.

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