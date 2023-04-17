Виноробня під стать імператору. Нові відкриття на найвизначнішій древній пам'ятці Рима

Археологи виявили вишукану виноробню на віллі Квінтіліїв, розташованій на стародавній Аппієвій дорозі на південний схід від Рима. Ймовірно, її побудував або відремонтував імператор Гордій III між 238-244 рр. н. е.

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Вілла Квінтіліїв, розташована на стародавній Аппієвій дорозі, є визначною римською пам’яткою, що займає площу до 24 гектарів. Колись це було ціле мінімісто з театром, ареною для перегонів на колісницях та розкішним банним комплексом, стіни та підлога якого викладені розкішним мармуром. Нещодавно археологи зробили відкриття, яке доповнило і без того неймовірну історію вілли: вишукану виноробню, яка не мала аналогів у римському світі за своєю розкішшю, повідомляють The Guardian.

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Виноробня складалася з кількох розкішних їдалень, що виходили на фонтани, з яких било молоде вино. Тут також були викладені мармуром майданчики, де підневільні робітники штампували щойно зібрані фрукти, і цілком ймовірно, що сам імператор міг спостерігати за цим, коли бенкетував зі своєю свитою. Виноробня побудована за межами міста Рим в античні часи і знаходилася на ландшафті, який колись був всіяний садами і сільськогосподарськими угіддями, а також монументальними гробницями і віллами дуже багатих людей.

Доктор Емлін Додд, археолог і експерт з античного виноробства, каже, що вілла Квінтіліїв була "дивовижним мінімістом, доповненим розкішною виноробнею для самого імператора". Виноробня, ймовірно, побудована або відремонтована Гордіаном III, оскільки його ім'я викарбуване на величезному чані для збору вина.

Відкриття давньоримської виноробні відбулося випадково, коли археологи з італійського міністерства культури намагалися знайти одну зі стартових позицій арени вілли. Трек для перегонів на колісницях побудував імператор Коммод, який правив у 177-192 роках нашої ери. Пізніше тут звели виноробню.

Нещодавно розкопані прямокутні майданчики для виноробства зазвичай покривали водонепроникним бетоном, але на цій виноробні їх покрили червоним мармуром, який стає неймовірно слизьким, коли намокає. Це свідчить про те, що будівельники віддали перевагу екстравагантності виноробні, а не практичним міркуванням.

Вся виноробня спроєктована з урахуванням як практичних аспектів виробництва вина, так і його видовищності Фото: Stefano Castellani

Після того, як виноград перетирали, він потрапляв до двох механічних пресів діаметром 2 метри, які стояли поруч. Отримане виноградне сусло направляли у три фонтани, які били з напівкруглих ніш, вмурованих у стіну двору. Потім виноградне сусло по відкритих каналах стікало у великі керамічні долії, або глечики для зберігання, вкопані в землю, створюючи стабільне мікросередовище, в якому могло відбуватися бродіння.

Криті їдальні знаходилися з трьох боків відкритого внутрішнього двору. Тут імператор і його свита, ймовірно, бенкетували і насолоджувалися повним театральним видовищем виробництва вина. Лише одна з цих їдалень розкопана, і дослідники сподіваються знайти фінансування, щоб розкопати їх усі.

Здається, що вся виноробня спроєктована з урахуванням як практичних аспектів виробництва вина, так і його видовищності. Листи попереднього імператора, Марка Аврелія, свідчать, що він бенкетував, спостерігаючи за процесом виноробства, можливо, в розкішному виноробному господарстві на віллі Магна за 48 км на південний схід, яка є єдиною паралеллю до нововідкритої виноробні в археологічних записах.

Гіпотеза дослідниці полягає в тому, що імператор і його свита могли щорічно відвідувати віллу Квінтіліїв, щоб влаштувати урочистий банкет. Відкриття цієї виноробні доповнює і без того дивовижну історію вілли Квінтіліїв, роблячи її однією з найвизначніших римських пам’яток у регіоні.

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