Винодельня под стать императору. Новые открытия на древней достопримечательности Рима

Археологи обнаружили изысканную винодельню на вилле Квинтилиев, расположенной на древней Аппиевой дороге к юго-востоку от Рима. Вероятно, ее построил или отремонтировал император Гордей III между 238–244 гг. н. э.

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Вилла Квинтилиев, расположенная на древней Аппиевой дороге, является выдающейся римской достопримечательностью, занимающей площадь до 24 гектаров. Когда-то это был целый мини-город с театром, ареной для гонки на колесницах и роскошным банным комплексом, стены и пол которого выложены роскошным мрамором. Недавно археологи сделали открытие, дополнившее и без того невероятную историю виллы: изысканную винодельню, не имеющую аналогов в римском мире по своей роскоши, сообщают The Guardian.

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Винодельня состояла из нескольких роскошных столовых, выходивших на фонтаны, из которых било молодое вино. Здесь также были выложены мрамором площадки, где подневольные рабочие штамповали только что собранные фрукты, и по всей вероятности, что сам император мог наблюдать за этим, когда пировал со своей свитой. Винодельня построена за пределами города Рима в античные времена и находилась на ландшафте, который когда-то был усеян садами и сельскохозяйственными угодьями, а также монументальными гробницами и виллами очень богатых людей.

Доктор Эмлин Додд, археолог и эксперт по античному виноделию, говорит, что вилла Квинтилиев была "удивительным мини-городом, дополненным роскошной винодельней для самого императора". Винодельня, вероятно, построена или отремонтирована Гордианом III, поскольку его имя отчеканено на огромном чане для сбора вина.

Открытие древнеримской винодельни произошло случайно, когда археологи из итальянского министерства культуры пытались найти одну из стартовых позиций арены виллы. Трек для гонки на колесницах построил император Коммод, правивший в 177-192 годах нашей эры. Позже здесь построили винодельню.

Недавно раскопанные прямоугольные площадки для виноделия обычно покрывали водонепроницаемым бетоном, но на этой винодельне их покрыли красным мрамором, который становится невероятно скользким, когда намокает. Это свидетельствует о том, что строители предпочли экстравагантность винодельни, а не практические соображения.

Вся винодельня спроектирована с учетом как практических аспектов производства вина, так и его зрелищности Фото: Stefano Castellani

После того, как виноград перетирали, он попадал в два стоящие рядом механические прессы диаметром 2 метра. Полученное виноградное сусло направляли в три фонтана, которые били из полукруглых ниш, вмурованных в стену двора. Затем виноградное сусло по открытым каналам стекало в большие керамические дольки, или кувшины для хранения, вкопанные в землю, создавая стабильную микросреду, в которой могло происходить брожение.

Крытые столовые находились с трех сторон открытого внутреннего двора. Здесь император и его свита, вероятно, пировали и наслаждались полным театральным зрелищем производства вина. Лишь одна из этих столовых раскопана, и исследователи надеются найти финансирование, чтобы раскопать их все.

Кажется, что весь винодельня спроектирована с учетом как практических аспектов производства вина, так и его зрелищности. Письма предыдущего императора, Марка Аврелия, свидетельствуют, что он пировал, наблюдая за процессом виноделия, возможно, в роскошном винодельческом хозяйстве на вилле Магна в 48 км к юго-востоку, которая является единственной параллелью к новооткрытой винодельне в археологических записях.

Гипотеза исследовательницы состоит в том, что император и его свита могли ежегодно посещать виллу Квинтилиев, чтобы устроить торжественный пир. Открытие этой винодельни дополняет и без того удивительную историю виллы Квинтилиев, делая ее одной из величайших римских достопримечательностей в регионе.

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