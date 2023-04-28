Неизвестная история Шотландии: исследователи раскрыли происхождение загадочного народа пиктов

Из-за нехватки исторических и археологических свидетельств ученые уже давно размышляют о происхождении пиктов, но новые генетические исследования, возможно, наконец раскроют тайны этой древней группы.

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Пикты Шотландии издавна были источником очарования и интриг как для историков, так и для археологов. Таинственные символы, начертанные на их каменных памятниках, и их экзотическое происхождение, которое в средневековые времена приписывалось таким местам, как Фракия, Скифия или острова к северу от Британии, захватили воображение многих. Однако недавнее исследование пролило новый свет на генетическое происхождение пиктов, показав, что на самом деле они происходили от коренного населения железного века в Британии, пишет Phys.org.

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Пикты населяли раннесредневековую Шотландию примерно с 300 по 900 год нашей эры, образовав первые документально зафиксированные королевства в восточной Шотландии. Несмотря на их историческое значение, отсутствие археологических и исторических данных о пиктах затрудняет ученым точное определение их происхождения и связи с другими культурными группами Британии.

Чтобы решить эту проблему, специалисты провели исследование, в ходе которого они взяли образцы пиктских захоронений, чтобы извлечь геномы и изучить генетические связи между пиктами и другими культурными группами Британии.

Исследователи секвенировали ДНК двух человек из центральной и северной Шотландии, которые датировались периодом с пятого по седьмой век нашей эры. Затем они сравнили полученные высококачественные геномы с более чем 8 300 ранее опубликованными древними и современными геномами.

Анализ показал, что пикты произошли от местного населения железного века, которое проживало на территории Британии до прибытия европейцев с материка. Кроме того, исследователи обнаружили генетическое сходство между пиктами и современными людьми, живущими в западной Шотландии, Уэльсе, Северной Ирландии и Нортумбрии.

Интересно, что исследователи также проанализировали ДНК семи человек, похороненных на пиктском кладбище, и обнаружили, что у этих людей не было общего предка по материнской линии. Это свидетельствует о том, что женщины могли вступать в брак за пределами своей социальной группы, и противоречит более ранним предположениям о том, что пикты были матрилинейными.

Исследование дает новое представление о генетических отношениях, существовавших между пиктскими людьми, похороненными на кладбищах вместе, и между древними пиктами и современными группами в Соединенном Королевстве. Результаты исследования также подтверждают современные археологические теории о том, что пикты произошли от людей железного века в Британии.

В интервью доктор Морез выразила надежду, что исследование приведет к обнаружению и анализу большего количества геномов, чтобы лучше понять генетическую структуру Шотландии.

Дальнейшие исследования будут проводиться в Абердинском университете, где Гордон Ноубл проведет повторную оценку и раскопки новых пиктских мест, а Кейт Бриттон изучит пищевые привычки и мобильность с помощью стабильных изотопов. Линус Гирдланд Флинк будет координировать дальнейшие исследования генетического происхождения пиктов, внося свой вклад в растущий объем знаний об этом народе.

Ранее Фокус писал о древнеегипетской статуе, изображающей интимный контакт с фараоном. Ученые раскрыли его скрытое значение, а сам артефакт находится в коллекции Национального музея Шотландии.

А также мы рассказывали, что исследователи смогли больше узнать о бурном и беспокойном прошлом Шотландии. Они обнаружили развалины потерянного римского форта.