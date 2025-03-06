15-метровый гигант океана погиб, угодив в "ловушку": веревка обвила его челюсть и голову (видео)

Исследователи запечатлели гибель кашалота, который запутался в веревках и выбросился на мель на шотландском острове.

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Океан покрывает больше половины поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов, в том числе и самых крупных животных на планете — китов. Однако теперь морские гиганты сталкиваются все с большей угрозой: во времена китобойного промысла люди убивали китов ради мяса и жира, а теперь животные страдают из-за загрязнения океана, пишет Daily Mail.

Теперь ученые наблюдали, как 15-метровый кашалот погиб, запутавшись в веревках и выбросившись на мель на шотландском острове Скай. Исследователи заметили кита еще в прошлый четверг, 27 февраля, а затем команда British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) использовала беспилотники и лодки для обследования животного. Ученые обнаружили, что животное было обернуто рыболовными лесками и волочило за собой около 20 метров веревки. Исследователям удалось освободить кашалота об большей части веревки, но часть все еще осталась, когда кашалот уплыл.

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Увы, в понедельник, 3 марта, сотрудники BDMLR получили сообщение о кашалоте, севшим на мель у берега близлежащего Раасай. Некоторые веревки были обернуты вокруг животного, а потому ученые предположили, что это тот же кашалот, которого они встретили ранее.

Исследователи получили кадры, на которых видно, как кит лежит на мелководье, все еще дыша, однако не движется. Когда прилив отступил, кит перевернулся на бок и почти полностью оказался на мели во время отлива. В результате ученым удалось рассмотреть насколько сильно запутана оставшаяся часть веревки, которая обвилась вокруг нижней челюсти кита, а также вокруг ее головы.

BDMLR отправила на остров специалистов по морским млекопитающим, а один из местных жителей смог обрезать веревку, что позволило морскому гиганту дышать. Организация предостерегла неподготовленных людей от попыток распутать веревки у кита из-за связанных с этим рисков.

Кашалот погиб, запутавшись в канатах и ​​выбросившись на мель на шотландском острове Фото: British Divers Marine Life Rescue

Исследователи надеялись, что кашалот сможет сам вернуться в океан во время следующего прилива, но, к сожалению, животному удалось сделать лишь один заметный вдох. Специалисты наблюдали за китом в течение двух часов, так как кашалоты способны задерживать дыхание на длительное время. Однако по мере приближения прилива кит, увы, не подавал признаков жизни.

Ученые полагают, что веревка была обмотана вокруг рта кита уже какое-то время, что, вероятно, затрудняло его питание — в результате животное могло недоедать в течение какого-то времени. В дальнейшем специалисты приступят к утилизации туши кита, тогда же будут установлены и его точные размеры.

Ранее Фокус писал о том, что ученые расшифровали удивительно сложный алфавит кашалотов.