15-метровий гігант океану загинув, потрапивши в "пастку": мотузка обвила його щелепу і голову (відео)

Дослідники зафіксували загибель кашалота, який заплутався в мотузках і викинувся на мілину на шотландському острові.

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Океан вкриває понад половину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості видів, зокрема й найбільших тварин на планеті — китів. Однак тепер морські гіганти стикаються з дедалі більшою загрозою: за часів китобійного промислу люди вбивали китів заради м'яса і жиру, а тепер тварини страждають через забруднення океану, пише Daily Mail.

Тепер учені спостерігали, як 15-метровий кашалот загинув, заплутавшись у мотузках і викинувшись на мілину на шотландському острові Скай. Дослідники помітили кита ще минулого четверга, 27 лютого, а потім команда British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) використовувала безпілотники та човни для обстеження тварини. Вчені виявили, що тварина була обгорнута рибальськими волосінями й волочила за собою близько 20 метрів мотузки. Дослідникам вдалося звільнити кашалота від більшої частини мотузки, але частина все ще залишилася, коли кашалот поплив.

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На жаль, у понеділок, 3 березня, співробітники BDMLR отримали повідомлення про кашалота, який сів на мілину біля берега прилеглого Раасай. Деякі мотузки були обгорнуті навколо тварини, а тому вчені припустили, що це той самий кашалот, якого вони зустріли раніше.

Дослідники отримали кадри, на яких видно, як кит лежить на мілководді, все ще дихаючи, проте не рухається. Коли приплив відступив, кит перекинувся на бік і майже повністю опинився на мілині під час відливу. У результаті вченим вдалося розглянути наскільки сильно заплутана частина мотузки, що залишилася, яка обвилася навколо нижньої щелепи кита, а також навколо її голови.

BDMLR відправила на острів фахівців із морських ссавців, а один із місцевих жителів зміг обрізати мотузку, що дало змогу морському гіганту дихати. Організація застерегла непідготовлених людей від спроб розплутати мотузки у кита через пов'язані з цим ризики.

Кашалот загинув, заплутавшись у канатах і викинувшись на мілину на шотландському острові Фото: British Divers Marine Life Rescue

Дослідники сподівалися, що кашалот зможе сам повернутися в океан під час наступного припливу, але, на жаль, тварині вдалося зробити лише один помітний вдих. Фахівці спостерігали за китом протягом двох годин, оскільки кашалоти здатні затримувати дихання на тривалий час. Однак у міру наближення припливу кит, на жаль, не подавав ознак життя.

Вчені вважають, що мотузку було обмотано навколо рота кита вже якийсь час, що, ймовірно, ускладнювало його харчування — унаслідок цього тварина могла недоїдати протягом якогось часу. Надалі фахівці розпочнуть утилізацію туші кита, тоді ж буде встановлено і його точні розміри.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розшифрували напрочуд складний алфавіт кашалотів.