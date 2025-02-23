Решила пошутить: женщина отправила бегунов в 2,5-километровый обход во время забега (фото)

Некоторые бегуны приехали из других городов и рисковали полностью заблудиться. Этот случай вызвал тревогу среди общественности, так как спортсмены могли остаться без необходимой медицинской помощи.

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В Глазго (Шотландия) участники 10-километрового забега по пересеченной местности оказались на неверном маршруте из-за неизвестной женщины, которая, выдав себя за маршала, спрятала указатели направления. Об этом пишет Sky News.

Организаторы забега из компании Acorn Trails сообщили, что около 30 из 115 бегунов были отправлены по обходному маршруту длиной 2,5 км. Этот инцидент вызвал обеспокоенность общественности, поскольку спортсмены могли оказаться без медицинской помощи в случае необходимости.

"Трудно смеяться над этим инцидентом, ведь он мог иметь куда более серьезные последствия", — отметил один из организаторов Алекс Осборн.

Он добавил, что некоторые участники были не местными и могли полностью потеряться, тогда как их вещи и медицинская помощь ждали их на финише.

Некоторые участники были не местными и могли полностью потеряться Фото: Acorn Trails

Женщина, решившая пошутить, направила бегунов в сторону моста Линн-Парк, изменив основной маршрут забега, который проходит через лес Каслмилк и стартует от старого гольф-клуба в Линн-парке. Несмотря на присутствие маршалов на ключевых поворотах, организаторы не могли предусмотреть каждого указателя.

Компания Acorn Trails выразила сожаление по поводу случившегося и предложила пострадавшим участникам 50% скидку на участие в следующих соревнованиях. При этом организаторы заверили, что впредь уделят особое внимание контролю за указателями и постараются усилить меры безопасности.

"Мы всегда стараемся обеспечивать максимальную безопасность участников, но полностью исключить вмешательство посторонних лиц крайне сложно", — подчеркнул Осборн.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина сделал 100 тысяч шагов за день. Джек Месси Уэлш преодолевал примерно 250 тысяч шагов в неделю, но новый эксперимент поставил перед ним задачу, требующую предельной выносливости. По завершении испытания он с трудом снял обувь и поделился своими ощущениями.

Также стало известно, что мужчина съел 900 яиц за месяц. Джозеф Эверетт полностью изменил свой рацион, потребляя около 30 яиц в день, а также небольшое количество риса, говядины, йогурта и фруктов.