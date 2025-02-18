Мужчина сделал 100 тысяч шагов за день: как это повлияло на его организм (видео)

Ранее Джек Месси Уэлш преодолевал примерно 250 тысяч шагов в неделю, но новый эксперимент поставил перед ним задачу, требующую предельной выносливости. По завершении испытания он с трудом снял обувь и поделился своими ощущениями.

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28-летний британский блогер и ютубер Джек Месси Уэлш, известный в сети как @JackSucksAtLife, поставил перед собой экстремальный вызов – пройти 100 000 шагов за один день. Несмотря на изначальную уверенность в легкости задачи, испытание оказалось для него самым сложным. Об этом он рассказал в одном из своих видео на YouTube.

Ранее Джек проходил около 250 тысяч шагов в неделю, но этот эксперимент потребовал от него максимальной выносливости. Он начал свой марафон в холодное время года, преодолевая дистанцию в условиях низких температур и темноты. В течение недели перед испытанием он проходил в среднем 13 000 шагов в день, а в день испытания подготовился, взяв с собой энергетические закуски и запланировав перерывы.

Первые 5 000 шагов дались блогеру легко – он достиг этой отметки всего за 48 минут. Однако после 10 000 шагов он начал чувствовать усталость и легкую боль в пятке. К 20 000 шагам дискомфорт в пятке исчез, но появились новые болевые ощущения в лодыжках. Когда Джек преодолел 25 000 шагов, он отметил, что у него начала болеть спина, но продолжил движение.

Переживая периоды усталости и восстановления, он шаг за шагом приближался к цели. На отметке в 75 000 шагов блогер признался, что испытание становится "изнуряющим и скучным" – в темноте было нечего рассматривать, и он чувствовал себя "несчастным". Но останавливаться он не собирался.

Через 15 часов, 28 минут и 22 секунды Джек завершил свое исспытание Фото: YouTube

Через 15 часов, 28 минут и 22 секунды Джек завершил свое исспытание, преодолев 76,83 км и сжег при этом 8678 калорий. Однако радость победы омрачалась усталостью и физическим истощением – его ноги болели, а обувь перестала быть удобной из-за отеков.

После возвращения домой блогер с трудом снял обувь и продемонстрировал подписчикам "очень гадкие" ноги, покрытые волдырями, несмотря на защитные пластыри. Он предупредил зрителей, что такой вызов требует серьезной подготовки и не стоит пытаться повторить его без должной тренировки.

Несмотря на сложность испытания, Джек признался, что рад успешному завершению челленджа.

"Я рад, что сделал это – теперь мне больше не придется повторять", – пошутил он, добавив, что хочет продолжать покорять новые вызовы.

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