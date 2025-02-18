Чоловік зробив 100 тисяч кроків за день: як це вплинуло на його організм (відео)
Раніше Джек Мессі Велш долав приблизно 250 тисяч кроків на тиждень, але новий експеримент поставив перед ним завдання, що вимагає граничної витривалості. По завершенні випробування він насилу зняв взуття і поділився своїми відчуттями.
28-річний британський блогер і ютубер Джек Мессі Велш, відомий у мережі як @JackSucksAtLife, поставив перед собою екстремальний виклик — пройти 100 000 кроків за один день. Незважаючи на початкову впевненість у легкості завдання, випробування виявилося для нього найскладнішим. Про це він розповів в одному зі своїх відео на YouTube.
Раніше Джек проходив близько 250 тисяч кроків на тиждень, але цей експеримент вимагав від нього максимальної витривалості. Він почав свій марафон у холодну пору року, долаючи дистанцію в умовах низьких температур і темряви. Протягом тижня перед випробуванням він проходив у середньому 13 000 кроків на день, а в день випробування підготувався, взявши з собою енергетичні закуски і запланувавши перерви.
Перші 5 000 кроків далися блогеру легко — він досягнув цієї позначки всього за 48 хвилин. Однак після 10 000 кроків він почав відчувати втому і легкий біль у п'яті. До 20 000 кроків дискомфорт у п'яті зник, але з'явилися нові больові відчуття в щиколотках. Коли Джек подолав 25 000 кроків, він відзначив, що в нього почала боліти спина, але продовжив рух.
Переживаючи періоди втоми та відновлення, він крок за кроком наближався до мети. На позначці в 75 000 кроків блогер зізнався, що випробування стає "виснажливим і нудним" — у темряві не було чого розглядати, і він почувався "нещасним". Але зупинятися він не збирався.
Через 15 годин, 28 хвилин і 22 секунди Джек завершив своє випробування, подолавши 76,83 км і спаливши при цьому 8678 калорій. Однак радість перемоги затьмарювалася втомою та фізичним виснаженням — його ноги боліли, а взуття перестало бути зручним через набряки.
Після повернення додому блогер насилу зняв взуття і продемонстрував передплатникам "дуже бридкі" ноги, вкриті пухирями, незважаючи на захисні пластирі. Він попередив глядачів, що такий виклик вимагає серйозної підготовки і не варто намагатися повторити його без належного тренування.
Незважаючи на складність випробування, Джек зізнався, що радий успішному завершенню челенджу.
"Я радий, що зробив це — тепер мені більше не доведеться повторювати", — пожартував він, додавши, що хоче продовжувати підкорювати нові виклики.
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