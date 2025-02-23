Вирішила пожартувати: жінка відправила бігунів у 2,5-кілометровий обхід під час забігу (фото)

Деякі бігуни приїхали з інших міст і ризикували повністю заблукати. Цей випадок викликав тривогу серед громадськості, оскільки спортсмени могли залишитися без необхідної медичної допомоги.

Related video

У Глазго (Шотландія) учасники 10-кілометрового забігу опинилися на хибному маршруті через невідому жінку, яка, видавши себе за маршала, сховала покажчики напрямку. Про це пише Sky News.

Організатори забігу з компанії Acorn Trails повідомили, що близько 30 зі 115 бігунів були відправлені обхідним маршрутом довжиною 2,5 км. Цей інцидент викликав занепокоєння громадськості, оскільки спортсмени могли опинитися без медичної допомоги в разі потреби.

"Важко сміятися з цього інциденту, адже він міг мати значно серйозніші наслідки", — зазначив один з організаторів Алекс Осборн.

Він додав, що деякі учасники були не місцевими й могли повністю загубитися, тоді як їхні речі та медична допомога чекали на них на фініші.

Деякі учасники були не місцевими і могли повністю загубитися Фото: Acorn Trails

Жінка, яка вирішила пожартувати, направила бігунів у бік моста Лінн-Парк, змінивши основний маршрут забігу, який проходить через ліс Каслмілк і стартує від старого гольф-клубу в Лінн-парку. Попри присутність маршалів на ключових поворотах, організатори не могли передбачити кожного покажчика.

Компанія Acorn Trails висловила жаль з приводу того, що сталося, і запропонувала постраждалим учасникам 50% знижку на участь у наступних змаганнях. Водночас організатори запевнили, що надалі приділять особливу увагу контролю за покажчиками і намагатимуться посилити заходи безпеки.

"Ми завжди намагаємося забезпечувати максимальну безпеку учасників, але повністю унеможливити втручання сторонніх осіб вкрай складно", — підкреслив Осборн.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік зробив 100 тисяч кроків за день. Джек Мессі Велш долав приблизно 250 тисяч кроків на тиждень, але новий експеримент поставив перед ним завдання, що вимагає граничної витривалості. По завершенні випробування він насилу зняв взуття і поділився своїми відчуттями.

Також стало відомо, що чоловік з'їв 900 яєць за місяць. Джозеф Еверетт повністю змінив свій раціон, споживаючи близько 30 яєць на день, а також невелику кількість рису, яловичини, йогурту та фруктів.