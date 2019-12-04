Выходит книга о самом богемном отеле Нью-Йорка: его гостями были Сид Вишес и Энди Уорхол

Именно в номере отеля Chelsea солист Sex Pistols убил свою подругу Нэнси Спанжен

Два автора, Колин Миллер и Рэй Мок, написали книгу о самом богемном отеле Нью-Йорка. В Chelsea, расположенном в центре Манхеттена, 250 номеров. Но некоторые из них заняты постоянно. Их обитатели поселились тут, когда Нью-Йорк был центром богемной жизни 60-х. Об этом пишет Daily Mail.

12-этажное здание было построено еще в 1880-х годах. Но культовую известность отель обрел уже в ХХ-м веке, когда в разное время его обитателями становились Энди Уорхол, Джексон Поллок Патти Смит, Мадонна, Итан Хоук, Джейн Фонда и многие другие. А писатели Джек Керуак и Уильям С. Берроуз любили организовывать здесь творческие вечера.

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Энди Уорхол и его муза Эди Седжвик в номере отеля

Дженис Джоплин на пороге отеля Chelsea

Именно в отеле Chelsea панк-икона Сид Вишес и его подруга Нэнси Спанжен провели несколько дней, прежде чем Нэнси нашли убитой в ванне. Сида обвинили в ее убийстве, посадили, однако позже выпустили под залог и музыкант скончался от передозировки.

Из отеля выносят тело Нэнси Спанжен/Фото: nydailynews

Книга "Челси: жизнь в последнем богемном убежище" рассказывает эту историю и многие другие, что происходили в стенах отеля. Однако особое внимание уделяется нынешним обитателям Chelsea, которые проживают тут постоянно. Они называют отель "последней богемной цитаделью" и отвоевали право проживать тут у собственника в череде долгих судебных тяжб.

Один из постоянных жителей отеля кинематографист Тони Нотарберрардино/Фото: nydailynews

Интерьеры богемного отеля/Фото: Wireimage

Как ранее писал Фокус:

Четырехзвездочный отель Som Dona расположен в городе Порто-Кристо. Отель, в котором могут проживать только женщины, открылся на испанском острове Майорка. Персонал – также исключительно женщины.