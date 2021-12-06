"Один дома", "Дом Гуччи" и "Аббатство Даунтон". 8 домов из фильмов, где можно пожить

При желании, фанаты могут пережить "День сурка", отдохнуть в "Доме Гуччи" и даже пуститься "Во все тяжкие".

Зачастую декорации для известных фильмов и сериалов строятся прямо на съемочных площадках. Иногда арендуются квартиры, дома и даже замки. И простым смертным при всем желании удается лишь сфотографироваться на фоне культовой локации. Однако все чаще на сайтах для аренды жилья появляются уникальные предложения, приняв которые, поклонники фильмов и сериалов могут буквально пожить жизнью любимых героев.

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Фокус собрал восемь уникальных локаций, которые, появившись на экране, стали культовыми и теперь доступны для аренды. Надо только иметь в виду, что погружение в киноисторию может обойтись дорого.

Вилла Альдо Гуччи из "Дома Гуччи"

После выхода фильма Ридли Скотта "Дом Гуччи" стало возможно арендовать шикарную виллу Альдо Гуччи, на которой собирается вся семья. Впрочем, ранее ее можно было снимать для свадеб и прочих торжеств.

[ + – ] Кадр из фильма "Дом Гуччи" Фото: Скриншот

[ + – ] Вилла Бальбиано на озере Комо Фото: Скриншот

Вилла Бальбиано – одна из старейших и прекраснейших вилл на озере Комо. Ее построил в XVII веке кардинал Толомео Галлио, а в XVIII здесь жил кардинал Анджело Мария Дурини, который собрал большую коллекцию произведений искусства и приобрел дополнительные участки земли, где позже построил церковь.

[ + – ] Интерьеры виллы Бальбиано Фото: Airbnb

[ + – ] Интерьеры виллы Бальбиано Фото: Airbnb

Виллу окружает сад, на озеро Комо открывается потрясающий вид. Интерьеры виллы поражают роскошью. Словом, здесь есть все, чтобы ощутить себя в настоящем "Доме Гуччи". Стоимость одной ночи на вилле – более 1100 долларов.

Дом семейства Капулетти из фильма "Ромео и Джульетта"

Провести ночь в доме Джульетты, как его называют в Вероне — таким уникальным предложением можно было воспользоваться в прошлом году на 14 февраля.

[ + – ] Кадр из фильма "Ромео и Джульетта" 1936 года Фото: Скриншот

Дом Джульетты принадлежал роду Даль Каппелло (прообраз семьи Капулетти). В 1667 году дом вместе с несохранившейся башней был продан одним из представителей рода Каппелло и затем неоднократно менял хозяев.

[ + – ] Статуя Джульетты в Вероне и знаменитый балкон Фото: Airbnb

[ + – ] Интерьеры "Дома Джульетты" Фото: Airbnb

[ + – ] Интерьеры "Дома Джульетты" Фото: Airbnb

Особняк стал популярен после выхода в 1936 году фильма Джорджа Кьюкора "Ромео и Джульетта" — экранизации пьесы Шекспира. Здание было перестроено. Например, появился "тот самый" знаменитый балкон Джульетты. Для него использовали плиту от античного саркофага. И с 1930-х в доме никто не жил и не почти не бывал, так что предложение было по-настоящему эксклюзивным. Желающим переночевать в историческом здании надо было написать письмо, в котором было необходимо рассказать свою историю любви. Не исключено, что в следующем году предложение снова будет в силе.

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Дом семьи Маккалистер из фильма "Один дома"

Создатели ремейка "Один дома" решили пропиарить свой фильм в схожем стиле, и теперь поклонники картины смогут арендовать дом, где снималась культовая комедия — но только на одну ночь, 12 декабря.

[ + – ] Кадр из фильма "Один дома" Фото: Скриншот

Автор объявления на Airbnb от имени старшего брата Кэвина Маккалистера, База, пишет, что желающие смогут переночевать в чикагском доме их семьи, когда их семейство снова отправится на каникулы.

[ + – ] Дом семьи Маккалистер из "Один дома" Фото: Airbnb

[ + – ] Одна из спален Фото: Airbnb

[ + – ] Лестница в доме семьи Маккалистер Фото: Airbnb

[ + – ] Фото База Маккалистера Фото: Airbnb

Дом находится в городе Уиннетка, штат Иллинойс, возле Чикаго, по адресу: Линкольн авеню, 671, недалеко от озера Мичиган. Его площадь – 390 кв. м. Особняк в георгианском стиле построен в начале ХХ века. Когда снимали фильм "Один дома", он принадлежал семье Абендшин, в 2012 году особняк продали семейной паре, которая сделала из него туристическую достопримечательность. В доме воссозданы интерьеры из фильма, а угощаться гости будут знаменитой чикагской пиццей и макаронами с сыром.

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Дом Мадлен из сериала "Большая маленькая ложь"

В сериале "Большая маленькая ложь" зрителей интересовал как увлекательный сюжет картины, так и роскошные дома героинь. Один из особняков, который принадлежал героине сериала — Мадлен, теперь можно снять на ночь. Но обойдется этого дорого. Ночь в доме стоит от 3 до 5 тысяч долларов.

[ + – ] Кадр из сериала "Большая маленькая ложь" Фото: Скриншот

Всего в доме семь спален, восемь ванных комнат, а ко всему этому прилагается роскошный вид на океан, которым так часто любовались герои сериала.

[ + – ] Дом из сериала "Большая маленькая ложь" Фото: Airbnb

[ + – ] Интерьеры дома из сериала "Большая маленькая ложь" Фото: Airbnb

Находится дом не в городке Монтерей, штат Калифорния, а в Малибу. В поисках подходящего места для съемок команда сериала объездила все побережье Южной Калифорнии, но нужную локацию нашли совсем в другом штате.

[ + – ] Вид на океан из особняка Мадлен Фото: Airbnb

Хозяева дома гордятся тем, что их особняк стал "героем" популярного сериала. Но этот дом и раньше часто появлялся в кино. Здесь снимали некоторые серии "Ханны Монтаны" и "Диагноз: убийство". А еще его часто снимают на лето знаменитости. Но кто именно — неизвестно, хозяева дома секрет не раскрывают.

Коттедж родителей Гарри Поттера из фильма "Гарри Поттер и Дары смерти"

Домик называется De Vere House, был построен в XV веке в живописной деревеньке Лавенхем в Саффолке. Владельцы пытались его продать за 950 тысяч фунтов (1,3 миллионов долларов). Но покупателей не нашлось, так что дом с шестью спальнями можно теперь арендовать.

[ + – ] Дом Поттеров в Годриковой впадине. Кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары смерти" Фото: Скриншот

В фильме "Гарри Поттер и Дары смерти" дом был показан полуразрушенным, в нем по сюжету родился Гарри и именно здесь Волан-де-Морт убил родителей мальчика. В фильме "засветилась" вся деревня, она изображала поселение волшебников под названием Годрикова впадина. И вскоре на продажу здесь был выставлен еще один исторический дом.

[ + – ] Дом в деревеньке Лавенхем Фото: Airbnb

[ + – ] Интерьеры "дома Поттеров" Фото: Airbnb

Сейчас в аренду на Airbnb сдаются две отдельные комнаты в "доме Поттеров" по цене около 300 долларов каждая. И туристы, судя по всему, в восторге.

Особняк-гостиница из фильма "День сурка"

Дом под названием Cherry Tree Inn, который находится в Вудстоке, штат Иллинойс, был отелем в фильме "Дом сурка". Именно в одной из спален каждое утро просыпался герой Билла Мюррея и никак не мог покинуть границы 2 февраля.

[ + – ] Герой Билла Мюррея в сотый раз просыпается все в той же спальне. Кадр из фильма "День сурка" Фото: Скриншот

Хозяева дома смекнули, что поклонники культового кино захотят на него посмотреть, так что пускают желающих на экскурсии, а также сдают для мероприятий и посуточно. Цена за ночь – около ста долларов. Для гостей доступны первый и второй этажи, так как хозяева проживают на третьем.

[ + – ] Особняк, где в фильме "День сурка" размещался отель Фото: Airbnb

[ + – ] Интерьеры особняка, где снимали фильм "День сурка" Фото: Airbnb

[ + – ] Интерьеры особняка, где снимали фильм "День сурка" Фото: Airbnb

Приятный бонус, в доме можно останавливаться с домашними животными, у хозяев есть свои две собаки.

Дом наркодельцов из сериала "Во все тяжкие"

Именно в этом коттедже, расположенном в Альбукерке, штате Нью-Мексико, Уолтер Уайт и Джесси организовали временную лабораторию по изготовлению запрещенных веществ. Произошло это в третьей серии пятого сезона сериала.

[ + – ] Кадр из сериала "Во все тяжкие" Фото: Скриншот

Хозяева, перед тем как сдать дом в аренду, дополнили интерьеры тематическим декором. В аренду можно взять костюмы химзащиты для фотосессий!

[ + – ] Дом из сериала "Во все тяжкие" Фото: Airbnb

В распоряжении гостей, снявших этот дом, оказываются три спальни, гостиная, столовая и бильярдная.

[ + – ] Спальня в доме из сериала "Во все тяжкие" Фото: Airbnb [ + – ] Гости дома из сериала "Во все тяжкие" Фото: Airbnb

Стоимость аренды дома из культового сериала составляет 269 долларов за ночь. Хозяева говорят, что дом отлично подходит для вечеринок. ведь в нем есть зона барбекю и место для размещения 16 гостей.

Квартира наемной убийцы Вилланель из сериала "Убивая Еву"

Локации из двух первых сезонов сериала "Убивая Еву" недоступны, так как их просто не существует, они были созданы за счет декораций специально для съемок. А вот квартира Вилланель в испанской Барселоне – вполне реальна и сдается в аренду на Airbnb.

[ + – ] Кадр из сериала "Убивая Еву" Фото: Скриншот

Хозяева апартаментов на площади Лессепс не привлекают внимания, так что на сайте она называется просто: Our house: Architects' flat — "Наш дом. Квартира архитекторов".

[ + – ] Квартира в Барселоне из сериала "Убивая Еву" Фото: Airbnb

[ + – ] Квартира в Барселоне из сериала "Убивая Еву" Фото: Airbnb

[ + – ] Квартира в Барселоне из сериала "Убивая Еву" Фото: Airbnb

[ + – ] Интерьер из сериала "Убивая Еву" Фото: Airbnb

Здесь есть четыре спальни и все необходимое для отдыха четырех гостей. Изюминка локации – балкон с шикарным видом на город. Арендаторы получают доступ к бассейну. Ночь в квартире с дизайнерским ремонтом и антикварной мебелью обойдется в 320 долларов США,

Бонус. Замок семейства Кроули из сериала "Аббатство Даунтон"

Замок Хайклер пока что посуточно не сдается, но зато его можно снять для разнообразных торжеств и пресс-конфренций. А еще тут проводят экскурсии. Джордж Герберт, восьмой граф Карнарвон, хоть и является крестником королевы Елизаветы, потомком знаменитого археолога, нашедшего гробницу Тутанхамона и владельцем одного из самых "киношных" замков Великобритании, неоднократно говорил, что содержать родовое гнездо непомерно дорого. На ремонт родового имения требуется не менее 12 миллионов фунтов стерлингов.

[ + – ] Ретро-вечеринка в замке Хайклер

Граф отмечал, что как только заканчивает ремонт крыши, его следует начинать заново, а большинство комнат в огромном особняке вообще не используется.

Сегодня замок Хайклер в мире знают как "аббатство Даунтон", по названию знаменитого сериала, который снимали на этой локации. Но замок в разные годы становился съемочной площадкой для огромного количества фильмов и сериалов. В частности, здесь снимали сериалы "Дживс и Вустер" и "Мисс Марпл", а также фильм "Матч Пойнт".