Мама Свинки Пеппы объявила, что беременна и назвала дату родов третьего ребенка (видео)
Пополнение в семье ожидается летом. Ожидается, что малыш появится в новом сезоне сериала, показ которого запланирован на осень.
Мама Свинка и ее муж, папа Свин, ожидают еще одного ребенка этим летом. Об этом, как пишет издание The Sun, стало известно во время эфира программы "Доброе утро, Британия" на канале ITV.
Мама Свинка и папа Свин уже являются родителями четырехлетней Пеппы и двухлетнего Джорджа, но совсем скоро их выводок пополнится.
"Ну, я рада сообщить, что наша семья становится еще больше, потому что… у нас будет еще один ребенок!" — заявила мама Свинка, показывая зрителям снимок УЗИ.Важно
Демонстрируя свой округлившийся живот, она отметила, что должна родить летом. Несмотря на то, что будущая мама немного ошеломлена мыслью о трех детях младше пяти лет, бегающих вокруг, но в целом она находится в полном восторге.
Этой новостью, как призналась Мама Свинка, пришлось поделиться с детьми, которые догадывались, что "что-то происходит", пока они не лопнули от любопытства.
После этого Пеппа и Джордж каждый день спрашивают, насколько вырос ребеночек, когда он появится на свет и любит ли он лужи и динозавров.
Имя будущему ребенку пока не придумали, но, как заверила Мама Свинка, подходящее найдется, как только малыш появится на свет.
Мама Свинка официально объявит о своей беременности в заключительном эпизоде текущего сезона "Свинки Пеппы", который выйдет в эфир 30 марта. Зрители смогут увидеть нового малыша на экранах уже осенью.
Напомним, знаменитую сагу "Сумерки" по романам Стефани Майер, стриминговый сервис Netflix покажет в формате мультфильма.
Фокус писал о лучших мультфильмах всех времен по версии ресурса Internet Movie Database (IMDb).