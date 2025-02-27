Мама Свинки Пеппи оголосила, що вагітна і назвала дату пологів третьої дитини (відео)

Поповнення в родині очікується влітку. Очікується, що малюк з'явиться в новому сезоні серіалу, показ якого заплановано на осінь.

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Мама Свинка та її чоловік, тато Свин, очікують на ще одну дитину цього літа. Про це, як пише видання The Sun, стало відомо під час ефіру програми "Доброго ранку, Британія" на каналі ITV.

Мама Свинка і тато Свин уже є батьками чотирирічної Пеппи і дворічного Джорджа, але зовсім скоро їхній виводок поповниться.

"Ну, я рада повідомити, що наша сім'я стає ще більшою, тому що... у нас буде ще одна дитина!" — заявила мама Свинка, показуючи глядачам знімок УЗД.

Мама Свинка показує знімок ультразвукового дослідження

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Демонструючи свій кругленький живіт, вона зазначила, що має народити влітку. Незважаючи на те, що майбутня мама трохи приголомшена думкою про трьох дітей віком до п'яти років, які бігають навколо, але загалом вона перебуває в повному захваті.

Цією новиною, як зізналася Мама Свинка, довелося поділитися з дітьми, які здогадувалися, що "щось відбувається", доки вони не лопнули від цікавості.

Після цього Пеппа і Джордж щодня запитують, наскільки виросла дитинка, коли вона з'явиться на світ і чи любить вона калюжі та динозаврів.

Ім'я майбутній дитині поки не придумали, але, як запевнила Мама Свинка, відповідне знайдеться, щойно малюк з'явиться на світ.

Мама Свинка офіційно оголосить про свою вагітність у заключному епізоді поточного сезону "Свинки Пеппи", який вийде в ефір 30 березня. Глядачі зможуть побачити нового малюка на екранах уже восени.

Нагадаємо, знамениту сагу "Сутінки" за романами Стефані Маєр, стримінговий сервіс Netflix покаже у форматі мультфільму.

Фокус писав про найкращі мультфільми всіх часів за версією ресурсу Internet Movie Database (IMDb).