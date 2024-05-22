Третья штурмовая дронами разбомбила российскую пушку "Тюльпан" на Харьковщине (видео)

Эта САУ "Тюльпан" использовалась для уничтожения фортификационных укреплений и могла стрелять тактическими ядерными боеприпасами.

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Бойцы третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку "Тюльпан" на Харьковском направлении. Об этом сообщила пресс-служба 3-й ОШБр.

"Тяжелую артиллерию 2С4 "Тюльпан" 240-мм калибра бойцы Третьей штурмовой бригады получили вблизи одной из посадок Харьковщины", — говорится в сообщении.

В 3-й ОШБр уточнили, что сначала вражескую пушку засекли с неба и осуществили поражение ударным дроном, а после доразведки осуществили контрольные попадания и повторно ударили ее с FPV-дрона.

"Эта мощная установка была предназначена для разбития наиболее прочных фортификационных укреплений, укрытий, и способна поражать тактическими ядерными боеприпасами", — отметили в украинском подразделении.

На видео видно, как первый дрон влетает в российскую установку, в результате чего происходит мощный взрыв. Далее еще один дрон четко попадает в ту же пушку и уничтожает ее.

Напомним, в рамках очередной военной помощи Украина получит от Швеции больше боевых машин пехоты CV90 в новейшей версии (CV9035 MkIIIC).

22 мая командующий НГУ Александр Пивненко сообщил, что бойцы Национальной гвардии Украины "Рубеж" уничтожили два российских "танка-сарая" на Лиманском направлении.