Бойцы НГУ уничтожили российские "танки-сараи": какие потери понес враг возле Лимана (видео)

Вражескую технику удалось ликвидировать с помощью беспилотников. Они нанесли точные удары, после чего россияне понесли потери.

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Бойцы Национальной гвардии Украины "Рубеж" уничтожили два российских "танка-сарая" на Лиманском направлении. Об этом сообщил командующий НГУ Александр Пивненко в своем Telegram.

"Лиманское направление. Эффективная работа наших подразделений по снижению бронетехники противника дает хорошие результаты", — сказал Александр Пивненко.

Он отметил, что в течение 21 мая гвардейцам удалось уничтожить один вражеский танк, четыре ББМ, семь единиц автомобильной техники, два склада БК и семь артиллерийских систем.

Командующий опубликовал ролик, в котором показал, как четвертая бригада оперативного назначения "Рубеж" уничтожила два вражеских "танка-сарая" на днях.

На видео можно увидеть, как украинский беспилотный летательный аппарат заметил вражеский "танк-сарай", который стоял посреди поля. Он начал приближаться на него, а после этого нанес точный удар. Второй российский "танк-сарай" двигался по дороге, тогда как дрон его догнал и уничтожил.

Напомним, 8 мая стало известно, что российские военные создали "танк-сарай" в дополнение к "танкам-черепам", "танкам-мангалам", "танкам-изб". Броню такой техники обшили листами из металла из-под которого торчит только дуло, тогда как башня танка не разворачивается в разные стороны.

6 мая в сети показали "забронированную" российскую машину с дополнительным противоминным тралом. В частности, враг начал чаще оснащать танки Т-72 "сараями".