Бійці НГУ знищили російські "танки-сараї": яких втрат зазнав ворог біля Лимана (відео)

Ворожу техніку вдалося ліквідувати за допомогою безпілотників. Вони завдали влучних ударів, після чого росіяни зазнали втрат.

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Бійці Національної гвардії України "Рубіж" знищили два російські "танки-сараї" на Лиманському напрямку. Про це повідомив командувач НГУ Олександр Півненко у своєму Telegram.

"Лиманський напрямок. Ефективна робота наших підрозділів по зниженню бронетехніки противника дає хороші результати", — сказав Олександр Півненко.

Він наголосив, що протягом 21 травня гвардійцям вдалося знищити один ворожий танк, чотири ББМ, сім одиниць автомобільної техніки, два склади БК та сім артилерійських систем.

Командувач опублікував ролик, в якому показав, як четверта бригада оперативного призначення "Рубіж" знищила два ворожі "танки-сараї" цими днями.

На відео можна побачити, як український безпілотний літальний апарат помітив ворожий "танк-сарай", який стояв посеред поля. Він почав наближатися на нього, а після цього завдав влучного удару. Другий російський "танк-сарай" рухався дорогою, тоді як дрон його наздогнав та знищив.

Нагадаємо, 8 травня стало відомо, що російські військові створили "танк-сарай" на додачу до "танків-черепах", "танків-мангалів", "танків-ізб". Броню такої техніки обшили листами з металу з-під якого стирчить лише дуло, тоді як башта танку не розвертається в різні боки.

6 травня у мережі показали "заброньованішу" російську машину з додатковим протимінним тралом. Зокрема, ворог почав частіше оснащувати танки Т-72 "сараями".