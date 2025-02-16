"Щоб уникнути безглуздої смерті": ЗС РФ ламають власну техніку під Покровськом, — "Атеш"

За останні півтора місяця було пошкоджено кілька танків, броньовані машини, вантажівки та БТР.

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Військовослужбовці ЗС РФ навмисно ламають та виводять з ладу військову техніку на Покровському напрямку, щоб "уникнути смерті". Про це повідомив партизанський рух "Атеш".

"Російські військовослужбовці виводять з ладу свою техніку на Покровському напрямку… Щодня фіксуються випадки виведення з ладу бронетехніки, пошкодження артилерії та навмисного псування озброєння", — йдеться у повідомленні.

Партизани уточнили, що за останні півтора місяця щонайменше 12 одиниць техніки вийшли з ладу внаслідок саботажу.

"5 бойових машин піхоти і 2 танки Т-72 були пошкоджені ще до виходу на бойові позиції. 4 вантажівки і 1 БТР стали непридатними після "раптових" поломок двигунів і трансмісій", — зазначили в "Атеш".

Особливо активно саботаж проявляється серед військовослужбовців 37-ї ОМСБр і 5-ї ОТБр, які, за даними "Атеш", вже неодноразово фіксувалися за відмовою виконувати накази і навмисним виведенням техніки з ладу.

Командування ЗС РФ уже почало розслідування цих інцидентів.

Партизани пояснили, що особливу роль у цих актах саботажу зіграли їх агенти, яким передали детальні інструкції, як правильно та швидко виводити техніку з ладу.

"Паніка серед окупантів наростає: військові все частіше саботують накази та шукають способи уникнути безглуздої смерті", — наголосили в "Атеш".

Нагадаємо, 12 лютого "Атеш" повідомив, що через удари України по нафтопереробних заводах ЗС РФ стали менше возити паливо до Криму.

7 лютого партизани повідомили, що російські війська перекидають сили ППО з Криму для захисту РФ.