Дроны атаковали Краснодарский край РФ: взрывается возле Ильского НПЗ (видео)

На видео видно, как ударный беспилотник достигает своей цели, после чего на месте взрыва возникает пожар. Что именно поражено пока неизвестно.

Related video

К вечеру 16 февраля ударные беспилотники атаковали Краснодарский край РФ. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"В Славянске-на-Кубани попытка беспилотной атаки со стороны киевского режима. Обломки БПЛА упали на частные жилые дома, в одном из них повреждено остекление, во втором — кровля", — написал Кондратьев в 20:37.

В то же время в местных пабликах публикуют видео, на которых видно, что дроны долетают до своей цели. Далее видны вспышки от взрыва и пожар, который вызывает атака беспилотника.

Информации куда именно попал дрон пока нет, однако российское пропагандистское издание Mash отметило, что "рядом" с Ильским нефтеперерабатывающим заводом якобы упали только обломки БПЛА.

"ВСУ атакуют Краснодарский край. Обломки БПЛА упали в станице Северской — предварительно, возле Ильского НПЗ", — говорится в сообщении.

На момент публикации материала украинская сторона также не комментировала атаку БПЛА по Краснодарскому краю.

Напомним, украинские артиллеристы уничтожили новейший российский ЗРК за 135 млн долларов.

В ночь с 14 на 15 февраля территорию России атаковали ударные беспилотники, в результате падения одного из которых возник пожар на промышленном предприятии в Калужской области.