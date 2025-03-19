"Були сховані серед дерев": ЗСУ знищили найбільш далекобійні САУ армії КНДР (відео)

Росіяни намагались додатково замаскувати північнокорейську САУ від FPV-дронів, проте вогонь української артилерії потрапив у ціль.

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Військовослужбовці Сил безпілотних систем ЗСУ в Курській області знищили рідкісні самохідні артилерійські установки "Коксан", які Північна Корея передала Росії у якості військової допомоги. Про це повідомила пресслужба СБС.

"На Курщині аеророзвідники 14-го окремого полку БпАК СБС у взаємодії з підрозділом реактивної артилерії завдали ураження трьом рідкісним північнокорейським САУ "Коксан". Артилерійські установки, які армія РФ отримала як воєнну допомогу від Північної Кореї, були сховані серед дерев", — йдеться у повідомленні.

В СБС уточнили, що для додаткового маскування та захисту від FPV-дронів росіяни встановили на САУ так звані "мангали".

"Оператори полку виявили САУ та скорегували по них вогонь української реактивної артилерії, яка застосувала осколково-фугасні й касетні бойові частини", — підкреслили в СБС.

Там також нагадали, що це вже друге ураження САУ "Коксан" під час російсько-української війни, адже вперше цю установку було знищено у лютому 2025 року на Луганщині.

Українські військові наголосили, що САУ М1978 "Коксан" є найбільш далекобійною ствольною артилерійською системою армії Північної Кореї.

Вона оснащена 170-мм гарматою з дальністю стрільби до 60 км. Ключовою вимогою під час її створення була можливість завдавати ударів по Сеулу з півночі демілітаризованої зони.

Нагадаємо, в грудні 2024 ешелон гаубиць КНДР прибув до РФ.

У березні Сили оборони знищили новітню російську САУ 2С43 "Мальва".