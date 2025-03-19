"Были спрятаны среди деревьев": ВСУ уничтожили самые дальнобойные САУ армии КНДР (видео)

Россияне пытались дополнительно замаскировать северокорейскую САУ от FPV-дронов, однако огонь украинской артиллерии попал в цель.

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Военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ в Курской области уничтожили редкие самоходные артиллерийские установки "Коксан", которые Северная Корея передала России в качестве военной помощи. Об этом сообщила пресс-служба СБС.

"На Курщине аэроразведчики 14-го отдельного полка БпАК СБС во взаимодействии с подразделением реактивной артиллерии нанесли поражение трем редким северокорейским САУ "Коксан". Артиллерийские установки, которые армия РФ получила в качестве военной помощи от Северной Кореи, были спрятаны среди деревьев", — говорится в сообщении.

В СБС уточнили, что для дополнительной маскировки и защиты от FPV-дронов россияне установили на САУ так называемые "мангалы".

"Операторы полка обнаружили САУ и скорректировали по ним огонь украинской реактивной артиллерии, которая применила осколочно-фугасные и кассетные боевые части", — подчеркнули в СБС.

Там также напомнили, что это уже второе поражение САУ "Коксан" во время российско-украинской войны, ведь впервые эта установка была уничтожена в феврале 2025 года на Луганщине.

Украинские военные отметили, что САУ М1978 "Коксан" является наиболее дальнобойной ствольной артиллерийской системой армии Северной Кореи.

Она оснащена 170-мм пушкой с дальностью стрельбы до 60 км. Ключевым требованием при ее создании была возможность наносить удары по Сеулу с севера демилитаризованной зоны.

Напомним, в декабре 2024 года эшелон гаубиц КНДР прибыл в РФ.

В марте Силы обороны уничтожили новейшую российскую САУ 2С43 "Мальва".