"Были спрятаны среди деревьев": ВСУ уничтожили самые дальнобойные САУ армии КНДР (видео)
Россияне пытались дополнительно замаскировать северокорейскую САУ от FPV-дронов, однако огонь украинской артиллерии попал в цель.
Военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ в Курской области уничтожили редкие самоходные артиллерийские установки "Коксан", которые Северная Корея передала России в качестве военной помощи. Об этом сообщила пресс-служба СБС.
"На Курщине аэроразведчики 14-го отдельного полка БпАК СБС во взаимодействии с подразделением реактивной артиллерии нанесли поражение трем редким северокорейским САУ "Коксан". Артиллерийские установки, которые армия РФ получила в качестве военной помощи от Северной Кореи, были спрятаны среди деревьев", — говорится в сообщении.
В СБС уточнили, что для дополнительной маскировки и защиты от FPV-дронов россияне установили на САУ так называемые "мангалы".
"Операторы полка обнаружили САУ и скорректировали по ним огонь украинской реактивной артиллерии, которая применила осколочно-фугасные и кассетные боевые части", — подчеркнули в СБС.
Там также напомнили, что это уже второе поражение САУ "Коксан" во время российско-украинской войны, ведь впервые эта установка была уничтожена в феврале 2025 года на Луганщине.
Украинские военные отметили, что САУ М1978 "Коксан" является наиболее дальнобойной ствольной артиллерийской системой армии Северной Кореи.
Она оснащена 170-мм пушкой с дальностью стрельбы до 60 км. Ключевым требованием при ее создании была возможность наносить удары по Сеулу с севера демилитаризованной зоны.
Напомним, в декабре 2024 года эшелон гаубиц КНДР прибыл в РФ.
В марте Силы обороны уничтожили новейшую российскую САУ 2С43 "Мальва".