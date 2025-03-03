Изготовлена в 2023 году: Силы обороны уничтожили новейшую российскую САУ 2С43 "Мальва" (видео)

САУ 2С43 "Мальва" или 2С44 "Гиацинт-К" — достаточно редкая артсистема, на производство которой Россия перешла в 2023 году из-за трудностей с поставками в войска гусеничных САУ типа 2С19 "Мста-С", говорит военный эксперт Александр Коваленко.

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Силы обороны Украины поймали редкую новейшую самоходную артиллерийскую установку САУ 2С43 "Мальва" РФ. Об этом сообщили в Силах специальных операций.

"Во время воздушной разведки бойцы одного из подразделений Сил специальных операций обнаружили на скрытой стоянке новейшую 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С43 "Мальва", которую Россия начала производить в 2023 году. Операторы ССО передали координаты цели артиллерии дружественного подразделения и скорректировали огонь", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате точного удара вражеская САУ была уничтожена.

Кроме того, в результате детонации боеприпаса поврежден квадроцикл, который использовался для обслуживания "Мальвы".

Военный эксперт Александр Коваленко отметил, что это видео — первое верифицированное повреждение российской САУ 2С43 "Мальва" или 2С44 "Гиацинт-К".

"Степень нанесенных повреждений сложно оценить, но функциональность САУ скорее всего потеряла. САУ 2С43 "Мальва" или 2С44 "Гиацинт-К" это достаточно редкая артсистема, на производство которой Россия перешла в 2023 году из-за трудностей с поставками в войска гусеничных САУ типа 2С19 Мста-С. Хотя и с колесными артсистемами выйти на масштабное серийное производство "Уралтрансмашу" пока не получается", — написал Коваленко.

САУ "Мальва" РФ: что известно

Новую САУ россияне называют аналогом французской системы Caesar.

Российская САУ калибра 152 мм может работать в режиме огневого налета. "Мальва" мобильнее основной гусеничной гаубицы "Мста-С". Ее легче транспортировать самолетами, включая Ил-76. Она способна разгоняться до 80 километров в час. Кроме этого, "Мальва" оснащена современной системой управления огнем.

Новую САУ разработали в нижегородском Центральном научно-исследовательском институте "Буревестник". В мае 2023 года завершились испытания САУ 2С43 "Мальва". В октябре этого года первые серийные образцы поступили вооружение российской армии.

Напомним, что 3 марта сообщалось, что военно-морской флот России начал эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов (БЛА) "Иноходец" (экспортное название — "Орион") для защиты своих боевых кораблей на стоянках.

Ранее сообщалось, что российский ударно-разведывательный беспилотник "Иноходец" попал в склад пиломатериалов на северной окраине Таганрога в Ростовской области РФ.