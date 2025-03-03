Виготовлена в 2023 році: Сили оборони знищили новітню російську САУ 2С43 "Мальва" (відео)

САУ 2С43 "Мальва" або 2С44 "Гіацинт-К" — досить рідкісна артсистема, на виробництво якої Росія перейшла у 2023 році через труднощі з постачаннями до військ гусеничних САУ типу 2С19 "Мста-С", говорить військовий експерт Олександр Коваленко.

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Сили оборони України вполювали рідкісну новітню самохідну артилерійську установку САУ 2С43 "Мальва" РФ. Про це повідомили в Силах спеціальних операцій.

"Під час повітряної розвідки бійці одного з підрозділів Сил спеціальних операцій виявили на прихованій стоянці новітню 152-мм самохідну артилерійську установку 2С43 "Мальва", яку Росія почала виробляти у 2023 році. Оператори ССО передали координати цілі артилерії дружнього підрозділу та скоригували вогонь", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок точного удару ворожа САУ була знищена.

Крім того, в результаті детонації боєприпасу пошкоджено квадроцикл, який використовувався для обслуговування "Мальви".

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначив, що це відео — перше верифіковане пошкодження російської САУ 2С43 "Мальва" або 2С44 "Гіацинт-К".

"Ступінь завданих ушкоджень складно оцінити, але функціональність САУ найімовірніше втратила. САУ 2С43 "Мальва" або 2С44 "Гіацинт-К" це досить рідкісна артсистема, на виробництво якої Росія перейшла у 2023 році через труднощі з постачаннями до військ гусеничних САУ типу 2С19 Мста-С. Хоча і з колісними артсистемами вийти на масштабне серійне виробництво "Уралтрансмашу" поки не виходить", — написав Коваленко.

САУ "Мальва" РФ: що відомо

Нову САУ, росіяни називають аналогом французької системи Caesar.

Російська САУ калібру 152 мм може працювати в режимі вогневого нальоту. "Мальва" мобільніша за основну гусеничну гаубиці "Мста-С". Її легше транспортувати літаками, включаючи Іл-76. Вона здатна розганятися до 80 кілометрів на годину. Крім цього, "Мальва" оснащена сучасною системою управління вогнем.

Нову САУ розробили у нижегородському Центральному науково-дослідному інституті "Буревісник". У травні 2023 року завершилися випробування САУ 2С43 "Мальва". У жовтні цього року перші серійні зразки надійшли озброєння російської армії.

Нагадаємо, що 3 березня повідомлялося, що військово-морський флот Росії розпочав експлуатацію безпілотних літальних апаратів (БЛА) "Іноходець" (експортна назва — "Орион") для захисту своїх бойових кораблів на стоянках.

Раніше повідомлялося, що російський ударно-розвідувальний безпілотник "Іноходець" влучив у склад пиломатеріалів на північній околиці Таганрога в Ростовській області РФ.