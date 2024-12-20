Ешелон гаубиць КНДР прибув до РФ: що це означає і як вплине на фронт, — Forbes

В одному з ешелонів, навантаженому гарматами "Коксан" M-1989 виробництва Північної Кореї, можна нарахувати до двох десятків самохідних артустановок. Через постачання цих гармат РФ стає залежною від КНДР, написало західне видання.

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Російська промисловість не здатна повністю покривати потреби ЗС РФ в гарматах, стволах та снарядах потрібного калібру 170 мм. У зв'язку з цими проблемами Кремль звернувся за допомогою до КНДР і отримав необхідну артилерію для продовження російсько-української війни. Про те, які нові проблеми з'явились у росіян через співпрацю з Північною Кореєю, розповіло видання Forbes.

Видання звернуло увагу на прибуття ешелону, завантаженого гаубицями "Коксан" M-1989 Північної Кореї. Це вже другий ешелон, який прибув в РФ протягом останніх двох місяців. Тим часом РФ входила в російсько-українську війну, маючи 2 тис. гусеничних гаубиць, але на третій рік боїв 800 з них знищені. Крім того, є нестача нових стволів, тому ще 100 гармат не працює, хоч і вціліли. З іншого боку, військово-промисловий комплекс росіян не може впоратись з випуском нових гармат, натомість по складах часів СРСР вишукують іржаві установки і намагаються їх відновити, пояснили у статті. Таким чином, КНДР розв'язує проблеми росіян щодо артилерії, підсумував автор Forbes, але і з цим не все гаразд — з'явились нові проблеми.

Про що говорить постачання гаубиць КНДР в РФ і які наслідки цього процесу:

гаубиці M-1989 стріляють снарядами калібру 170 мм, а це "незвичний калібр для росіян";

джерелом снарядів 170 мм для російської армії стане КНДР — лише в цій країні є відповідні заводи;

Північна Корея також передала РФ снаряди звичних для росіян калібрів (122 та 152 мм), а співпраця у даному напрямку говорить про те, що російський ВПК не здатен виготовити потрібну кількість засобів ураження;

КНДР в обмін на "гармати Чучхе" отримує технології виготовлення ракет та підводних човнів, носіїв ядерної зброї.

"Якщо говорити обережно, то російські сили стають залежними від північнокорейської зброї. Кожна M1989, яка стає російською, ймовірно, поглиблює залежність Росії від Північної Кореї", — підсумував автор Forbes.

Водночас видання виокремило неспівмірність технологій, якими обмінюються північнокорейці та росіяни. Якщо КНДР отримує ядерні технології, то РФ — старі гармати.

"Але який вибір у Росії, оскільки її виснажений артилерійський корпус поступово стає більш північнокорейським?" — риторично запитало видання.

КНДР та РФ — деталі співпраці

Раніше Фокус писав про відео з РФ, на якому видно потяг з "Коксанами" з КНДР. Відео триває 16 секунд, зняте в сутінках. Бачимо, як рухаються платформи, на яких зафіксовано гаубиці: протягом 16 секунди можна нарахувати до двох десятків північнокорейських гармат. Дальність стрільби цих гармат — 20-40 км, скорострільність — два постріли протягом п'яти хвилин.

КНДР та РФ - ешелон гармат "Коксан" M-1989, відео

Зазначимо, українські військові показали кадри з солдатами КНДР, які атакували позиції ЗСУ в Курській області. Орієнтовні втрати двох батальйонів північнокорейців — близько 400 ос., що становить 4% від корпусу, який лідер КНДР Кім Чен Ин відправив росіянам.

Нагадуємо, 19 грудня президент Зеленський розповів виданню Le Parisien про запит до США щодо технології виробництва важливого виду озброєння.