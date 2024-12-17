ЗСУ відбили атаку під Курськом і могли знищити 4% корпусу КНДР, — Forbes (відео)

Солдати Північної Кореї прямували на українські позиції навпростець по відкритій місцевості, свідчать кадри з поля бою в Курській області. Орієнтовні втрати військ КНДР протягом двох днів атак — приблизно 500 осіб.

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Російське командування вперше кинуло у бій солдатів корпусу КНДР, який у РФ опинився після домовленостей президента Володимира Путіна та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. На відео, знятому українськими бійцями, бачимо, як північнокорейці, не ховаючись, ідуть через поле в Курській області й потрапляють під удар дронів ЗСУ. Протягом трьох хвиль штурму війська противника втратили кожного 25 атакуючого. Про деталі бої під село Плехово розповіло видання Forbes.

Згідно з даними видання, корпус КНДР, який складався орієнтовно з 12 тис. осіб, міг втратити у боях під Плехово 4% складу. Ймовірно, ідеться про 480 осіб — скільки поранених, а скільки безповоротні втрати, не деталізується. На відео, яке зробив дрон ЗСУ, показали кадри відбиття атаки бійцями 17 бригади ЗСУ. Бачимо, як перша група з двох десятків північнокорейців ідуть через засніжене поле, їх видно неозброєним оком — фігурки солдатів чорніють на білому снігу. Після цього українці почали завдавати вогневе ураження: серед іншого, застосували безпілотники, які полювали за ворогом на відкритій місцевості та серед кущів.

Війська КНДР в РФ — деталі

Журналісти навели коментар воєнного кореспондента Андрія Цаплієнка, який додав деталей про атаку військ КНДР в Курській області. З його слів, у бій кинули 92-у та 94-у окремі бригади корпусу КНДР: орієнтовно, до 500 осіб. Хвиль атак було три. Першу атаку українцям вдалось відбити, але північнокорейці пішли на штурм вдруге та втретє. Особливість тактики противника — "йшли на штурм масово, а точніше, натовпом", зауважив журналіст. Ймовірно, бійцям ЗСУ довелось відійти з позицій, ідеться у статті.

"Їхні [КНДР — Ред.] втрати могли становити до половини залучених солдатів", — навело видання слова Цаплієнка, водночас нагадавши заяву Центру протидії дезінформації РНБО, що дані про втрати ворога перевіряються.

У статті підсумували, що корпус КНДР міг втратити кожного 25-го солдата під час боїв, які стались протягом двох вихідних днів. Про значні втрати атакуючих також написали у Telegram-каналі 17 окремої механізованої Криворізької бригади.

"Під час штурмових дій противника на території Курської області РФ, воїни 17 бригади спільно з іншими підрозділами Сил оборони України завдали чималих втрат ворогу", — ідеться у дописі бійців ЗСУ, опублікованому о 16 год. 16 грудня.

Бої під Плеховим — що каже Генштаб та аналітики

На карті бойових дій аналітиків DeepState конфігурація лінії фронту під Плеховим востаннє змінилась 7-8 грудня: відсунулась далі на захід.

Війська КНДР в РФ - ситуація в Плехово Курська область 16 грудня Фото: DeepState

Українське командування не інформувало про бойові дії в Курській області та атаки РФ під Плеховим. Перше реальне застосування військ КНДР на російсько-українській війні 16 грудня підтвердив президент України Володимир Зеленський. Також президент зауважив, що росіяни спалюють обличчя загиблим північнокорейцям, щоб їх було важче ідентифікувати. Тим часом у Пентагоні також підтвердили перші атаки КНДР в Курській області. Згідно з даними американської розвідки, є підтверджена інформація про поранених та загиблих.

Нагадуємо, 16 грудня кадри з солдатами Північної Кореї опублікували на російському мілітарному каналі: показали обличчя солдата, яких намагався сховатись від безпілотника.