ВСУ отбили атаку под Курском и могли уничтожить 4% корпуса КНДР, — Forbes (видео)

Солдаты Северной Кореи направлялись на украинские позиции напрямик по открытой местности, свидетельствуют кадры с поля боя в Курской области. Ориентировочные потери войск КНДР за два дня атак — около 500 человек.

Related video

Российское командование впервые бросило в бой солдат корпуса КНДР, который в РФ оказался после договоренностей президента Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. На видео, снятом украинскими бойцами, видно, как северокорейцы, не прячась, идут через поле в Курской области и попадают под удар дронов ВСУ. В течение трех волн штурма войска противника потеряли каждого 25 атакующего. О деталях боя под село Плехово рассказало издание Forbes.

Согласно данным издания, корпус КНДР, который состоял ориентировочно из 12 тыс. человек, мог потерять в боях под Плехово 4% состава. Вероятно, речь идет о 480 человек — сколько раненых, а сколько безвозвратные потери, не детализируется. На видео, которое сделал дрон ВСУ, показали кадры отражения атаки бойцами 17 бригады ВСУ. Видим, как первая группа из двух десятков северокорейцев идут через заснеженное поле, их видно невооруженным глазом — фигурки солдат чернеют на белом снегу. После этого украинцы начали наносить огневое поражение: среди прочего, применили беспилотники, которые охотились за врагом на открытой местности и среди кустов.

Войска КНДР в РФ — детали

Журналисты привели комментарий военного корреспондента Андрея Цаплиенко, который добавил деталей об атаке войск КНДР в Курской области. По его словам, в бой бросили 92-ю и 94-ю отдельные бригады корпуса КНДР: ориентировочно, до 500 человек. Волн атак было три. Первую атаку украинцам удалось отбить, но северокорейцы пошли на штурм второй и третий раз. Особенность тактики противника — "шли на штурм массово, а точнее, толпой", отметил журналист. Вероятно, бойцам ВСУ пришлось отойти с позиций, говорится в статье.

"Их [КНДР — Ред.] потери могли составлять до половины привлеченных солдат", — привело издание слова Цаплиенко, одновременно напомнив заявление Центра противодействия дезинформации СНБО, что данные о потерях врага проверяются.

В статье подытожили, что корпус КНДР мог потерять каждого 25-го солдата во время боев, которые произошли в течение двух выходных дней. О значительных потерях атакующих также написали в Telegram-канале 17 отдельной механизированной Криворожской бригады.

"Во время штурмовых действий противника на территории Курской области РФ, воины 17 бригады совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины нанесли немалые потери врагу", — говорится в сообщении бойцов ВСУ, опубликованном в 16 час. 16 декабря.

Бои под Плеховым — что говорит Генштаб и аналитики

На карте боевых действий аналитиков DeepState конфигурация линии фронта под Плеховым в последний раз изменилась 7-8 декабря: отодвинулась дальше на запад.

Войска КНДР в РФ — ситуация в Плехово Курская область 16 декабря Фото: DeepState

Украинское командование не информировало о боевых действиях в Курской области и атаках РФ под Плеховым. Первое реальное применение войск КНДР на российско-украинской войне 16 декабря подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Также президент отметил, что россияне сжигают лица погибшим северокорейцам, чтобы их было труднее идентифицировать. Тем временем в Пентагоне также подтвердили первые атаки КНДР в Курской области. Согласно данным американской разведки, есть подтвержденная информация о раненых и погибших.

Напоминаем, 16 декабря кадры с солдатами Северной Кореи опубликовали на российском милитарном канале: показали лицо солдата, которых пытался спрятаться от беспилотника.