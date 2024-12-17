"Сжигают лица": РФ пытается скрыть потери среди бойцов КНДР, — Зеленский (видео)
На видео, обнародованном президентом Украины, видно как российские солдаты огнем пытаются обезобразить тело солдата из КНДР.
Российские военные сжигают лица погибшим бойцам из Северной Кореи, чтобы скрыть их потери в боях против Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Россия не только привлекает северокорейских солдат к штурмам против украинских позиций, но и пытается скрыть потери этих людей", — написал Зеленский.
Он пояснил, что ранее россияне пытались держать в тайне присутствие солдат из Северной Кореи.
"Пока их тренировали, им даже запрещали показывать лица. Любые видеодоказательства их присутствия российские военные пытались удалить. А сейчас, после боев с нашими ребятами, россияне еще и пытаются... буквально сжечь лица убитых северокорейских военных", — отметил Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что это демонстрация пренебрежения ко всему человечному, которое сейчас царит в России.
"Нет ни одной причины, чтобы корейцы воевали и погибали за Путина. И даже после гибели их от России ожидает только издевательство", — подчеркнул Зеленский.
Он также добавил, что все это нужно остановить путем достижения "надежного и длительного" мира, а также привлекая Россию к ответственности за эту "циничную" войну.
Напомним, 16 декабря появились первые видеоподтверждения участия солдат КНДР в боях за Курскую область.
В этот же день в Пентагоне подтвердили потери среди военных КНДР в Курской области.