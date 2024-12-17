"Сжигают лица": РФ пытается скрыть потери среди бойцов КНДР, — Зеленский (видео)

На видео, обнародованном президентом Украины, видно как российские солдаты огнем пытаются обезобразить тело солдата из КНДР.

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Российские военные сжигают лица погибшим бойцам из Северной Кореи, чтобы скрыть их потери в боях против Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Россия не только привлекает северокорейских солдат к штурмам против украинских позиций, но и пытается скрыть потери этих людей", — написал Зеленский.

Он пояснил, что ранее россияне пытались держать в тайне присутствие солдат из Северной Кореи.

"Пока их тренировали, им даже запрещали показывать лица. Любые видеодоказательства их присутствия российские военные пытались удалить. А сейчас, после боев с нашими ребятами, россияне еще и пытаются... буквально сжечь лица убитых северокорейских военных", — отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что это демонстрация пренебрежения ко всему человечному, которое сейчас царит в России.

"Нет ни одной причины, чтобы корейцы воевали и погибали за Путина. И даже после гибели их от России ожидает только издевательство", — подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что все это нужно остановить путем достижения "надежного и длительного" мира, а также привлекая Россию к ответственности за эту "циничную" войну.

Напомним, 16 декабря появились первые видеоподтверждения участия солдат КНДР в боях за Курскую область.

В этот же день в Пентагоне подтвердили потери среди военных КНДР в Курской области.