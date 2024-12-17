"Спалюють обличчя": РФ намагається приховати втрати серед бійців КНДР, — Зеленський (відео)

На відео, оприлюдненому президентом України, видно як російські солдати вогнем намагаються спотворити тіло солдата з КНДР.

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Російські військові спалюють обличчя загиблим бійцям з Північної Кореї, щоб приховати їх втрати у боях проти України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Росія не лише залучає північнокорейських солдатів до штурмів проти українських позицій, але й намагається приховати втрати цих людей", — написав Зеленський.

Він пояснив, що раніше росіяни намагались тримати у таємниці присутність солдатів із Північної Кореї.

"Поки їх тренували, їм навіть забороняли показувати обличчя. Будь-які відеодокази їхньої присутності російські військові намагалися видалити. А зараз, після боїв із нашими хлопцями, росіяни ще й намагаються… буквально спалити обличчя вбитих північнокорейських військових", — зазначив Зеленський.

Президент України підкреслив, що це демонстрація зневаги до всього людяного, яка зараз панує в Росії.

"Немає жодної причини, щоб корейці воювали й гинули за Путіна. І навіть після загибелі на них від Росії очікує тільки знущання", — наголосив Зеленський.

Він також додав, що все це потрібно зупинити шляхом досягнення "надійного і тривалого" миру, а також притягнувши Росію до відповідальності за цю "цинічну" війну.

Нагадаємо, 16 грудня з'явилися перші відеопідтвердження участі солдатів КНДР у боях за Курську область.

Цього ж дня у Пентагоні підтвердили втрати серед військових КНДР в Курській області.