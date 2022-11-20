200 танків та 100 гармат: в Офісі президента озвучили потреби в озброєнні для ЗСУ

За словами Михайла Подоляка, Україна не може дозволити собі зимової паузи, тож продовжить контрнаступ. У зв'язку з цим українська влада закликає до збільшення постачання західного озброєння.

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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю агентству "Франс-Прес" заявив, що Україна не планує зупиняти контрнаступ. У зв'язку з цим політик закликав збільшити постачання зброї для ЗСУ, а саме: для продовження активних бойових дій Україні потрібно ще 150–200 танків, близько 300 одиниць бронетехніки, 100 одиниць ствольної артилерії, 50–70 РСЗВ, а також 10–15 систем протиракетної. оборони (ПРО).

Подоляк зазначив, що деокупація Херсона стала фундаментальним поворотом у ході цієї війни, і зараз Україна не може дозволити собі паузи у своєму контрнаступі, навіть попри холоди, що наближаються.

"Сьогодні навіть невелика пауза лише збільшує втрати, які зазнала Україна", — переконаний Подоляк.

За його словами, Запорізька область на півдні України та Луганська область на сході наразі є ключовими напрямками для української армії. У зв'язку з цим українська влада закликає до збільшення постачання західного озброєння цієї зими.

"Нам ще потрібно від 150 до 200 танків, близько 300 бронеавтомобілів, сотня артилерійських систем, 50–70 реактивних систем залпового вогню, зокрема грізний американський HIMARS, яких Україна вже має у кількох одиницях, а також 10–15 протитанкових установок та системи ППО, щоб закрити небо", — сказав Подоляк.

Крім цього, радник глави ОП говорив про американські ракети ATACMS з дальністю польоту до 300 км. На думку Подоляка, їх постачання наблизить закінчення війни в Україні, оскільки за допомогою цих ракет ЗСУ зможуть знищити великі російські військові склади, розташовані в глибині окупованих територій, які наразі недоступні.

"Війна закінчиться, коли ми відновимо контроль над нашими кордонами, і коли Росія боятиметься України", — наголосив радник.

Раніше повідомлялося, що адміністрації президента Джо Байдена веде переговори з Конгресом США щодо надання додаткової матеріально-технічної допомоги для України. Йдеться про суму, яка значно перевищить усі попередні кошти, що дозволить Україні закрити військові та інші потреби на рік.

Міністерство оборони США 4 листопада анонсувало постачання на суму близько 400 млн доларів як додаткову допомогу Україні. У рамках нового пакета на потреби ЗСУ передадуть зенітні ракетні комплекси Hawk, танки T-72 та тактичні БПЛА Phoenix Ghost.

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