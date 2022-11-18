США нададуть Україні додаткову допомогу: про що йдеться

Адміністрація президента вже проводить консультації з Конгресом щодо додаткового фінансування на 2023 рік. Гроші підуть на забезпечення життєво необхідних потреб України.

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Адміністрація президента США Джо Байдена домовляється з Конгресом про надання додаткової матеріально-технічної допомоги для України. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі на брифінгу 18 жовтня.

За словами Кірбі, у наступні кілька місяців Україна (зокрема й Збройні сили) отримають ще більше допомоги.

Він додав, що зараз ведеться робота з Конгресом щодо додаткового фінансування у майбутньому. Кошти необхідні для того, щоб у 2023 році забезпечити Україні її життєво необхідні потреби.

Зауважимо, що тема фінансування України в умовах війни з Росією розглядалася у США ще місяць тому.

Через побоювання того, що новий склад Конгресу може бути скептично налаштованим щодо зовнішніх витрат, пов'язаних з Україною, законодавці і від республіканців, і від демократів збираються наперед виділити мільярди доларів військової та іншої допомоги Києву.

Очікується, що сума виділених коштів значно перевищила всі попередні витрати та дозволить Україні закрити військові й інші потреби на рік.

Минулого місяця Конгрес затвердив фінансування для України на 12 млрд доларів. Але підтримка, що обговорюється, буде значно більшою, наводять журналісти слова сенатора, знайомого з питанням.

"Попередні 12 мільярдів порівняно з новим пакетом допомоги здадуться кишеньковою дрібницею", — пояснив він.

Нагадаємо, що влада України шокована погрозами республіканців про скорочення допомоги США. Глава президентської фракції у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що кілька тижнів тому представники США запевнили його в тому, що військова допомога триватиме. Але все могло змінитись після заяв лідера республіканців Кевіна Маккарті про те, що закордонні витрати США переглядатимуться.

Раніше Фокус повідомляв, що в Республіканській партії спостерігається розкол з питання подальшого фінансування України. У Білому домі очікують отримати після виборів нових союзників у Конгресі.