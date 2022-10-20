Минуле здасться "кишеньковими грішми": США виділять Україні нове фінансування, — NBC

Нові конгресмени можуть скоротити витрати на Україну. Тому нинішні хочуть заздалегідь затвердити великий пакет допомоги Україні, якого має вистачити на рік. Називається сума у 50 млрд доларів.

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Через побоювання того, що новий склад Конгресу може бути скептично налаштованим щодо зовнішніх витрат, пов'язаних з Україною, законодавці і від республіканців, і від демократів збираються заздалегідь виділити мільярди доларів військової та іншої допомоги Києву, перш ніж у січні новообрані члени Конгресу прийдуть до присяги. Про це повідомляє NBC.

Очікується, що лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті стане новим речником, якщо республіканці матимуть більшість на листопадових проміжних виборах. Днями він заявив, що його однопартійці "не збираються виписувати Україні порожні чеки".

На тлі того, що в найближчому майбутньому допомога Україні з боку Сполучених Штатів може бути обмежена, представники обох партій запропонували затвердити великий пакет допомоги Києву під час так званої сесії "кульгавої качки" — після проміжних виборів до Конгресу, але перед тим, як нові конгресмени змінять попередні.

Очікується, що сума виділених коштів значно перевищила всі попередні витрати та дозволить Україні закрити військові та інші потреби на рік.

Минулого місяця Конгрес затвердив фінансування для України на 12 млрд доларів. Але підтримка, що обговорюється, буде значно більшою, наводять журналісти слова сенатора, знайомого з питанням.

"Попередні 12 мільярдів порівняно з новим пакетом допомоги видадуться кишеньковими грішми", — пояснив він.

Зважаючи на все, новий пакет затвердять як один великий законопроєкт про витрати. За словами помічників конгресмена та джерела, близького до уряду України, озвучується сума близько 50 млрд доларів.

Адміністрація Байдена ще не подавала офіційного запиту на виділення нового фінансування.

Починаючи з 24 лютого, Конгрес США передав Україні військову та іншу допомогу на 65 млрд доларів.

Нагадаємо, що влада України шокована погрозами республіканців про скорочення допомоги США. Глава президентської фракції у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що кілька тижнів тому представники США запевнили його у тому, що військова допомога триватиме. Але все могло змінитись після заяв лідера республіканців Кевіна Маккарті про те, що закордонні витрати США переглядатимуться.

Раніше Фокус повідомляв, що у Республіканській партії спостерігається розкол з питання подальшого фінансування України. У Білому домі очікують отримати після виборів нових союзників у Конгресі.