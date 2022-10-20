Прошлое покажется "карманной мелочью": США выделят Украине новое финансирование, — NBC

Новые конгрессмены могут сократить расходы на Украину. Поэтому нынешние хотят заранее утвердить крупный пакет помощи Украине, которого должно хватить на год. Называется сумма в 50 млрд долларов.

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Из-за опасений того, что новый состав Конгресса может быть скептически настроенным в отношении внешних расходов, связанных с Украиной, законодатели и от республиканцев, и от демократов собираются заранее выделить миллиарды долларов военной и другой помощи Киеву прежде чем в январе новоизбранные члены Конгресса будут приведены к присяге. Об этом сообщает NBC.

Ожидается, что лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти станет новым спикером, если республиканцы получат большинство на ноябрьских промежуточных выборах. На днях он заявил, что его однопартийцы "не собираются выписывать Украине пустые чеки".

На фоне того, что в обозримом будущем помощь Украине со стороны Соединенных Штатов может быть ограничена, представители обеих партий предложили утвердить крупный пакет помощи Киеву во время так называемой сессии "хромой утки" — после промежуточных выборов в Конгресса, но перед тем, как новые конгрессмены сменят предыдущих.

Ожидается, что сумма выделенных средств значительно превысил все предыдущие расходы и позволит Украине закрыть военные и прочие потребности на год.

В прошлом месяце Конгресс утвердил финансирование для Украины на 12 млрд долларов. Но обсуждаемая поддержка будет значительно большей, приводят журналисты слова сенатора, знакомого с вопросом.

"Предыдущие 12 миллиардов по сравнению с новым пакетом помощи покажутся карманной мелочью", — пояснил он.

Судя по всему, новый пакет утвердят как один крупный законопроект о расходах. По словам помощников конгрессмена и источника, близкого к правительству Украины, озвучивается сумма порядка 50 млрд долларов.

Администрация Байдена еще не подавала официальный запрос на выделение нового финансирования.

Начиная с 24 февраля, Конгресс США передал Украине военную и прочую помощь на 65 млрд долларов.

Напомним, что власти Украины шокированы угрозами республиканцев о сокращении помощи США. Глава президентской фракции в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что несколько недель тому назад представители США заверили его в том, что военная помощь будет продолжаться. Но все могло измениться после заявлений лидера республиканцев Кевина Маккарти о том, что зарубежные расходы США будут пересматриваться.

Ранее Фокус сообщал, что в Республиканской партии наблюдается раскол по вопросу о дальнейшем финансировании Украины. В Белом доме ожидают получить после выборов новых союзников в Конгрессе.