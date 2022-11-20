200 танков и 100 орудий: в Офисе президента озвучили потребности в вооружении для ВСУ

По словам Михаила Подоляка, Украина не может позволить себе зимней паузы, поэтому продолжит контрнаступление. В связи с этим украинские власти призывают к увеличению поставок западного вооружения.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью агентству "Франс-Пресс" заявил, что Украина не планирует останавливать контрнаступление. В связи с этим политик призвал увеличить поставки оружия для ВСУ, а именно: для продолжения активных боевых действий Украине нужно еще 150–200 танков, около 300 единиц бронетехники, 100 единиц ствольной артиллерии, 50–70 РСЗО, а также 10–15 систем противоракетной обороны (ПРО).

Подоляк отметил, что деоккупация Херсона стала фундаментальным поворотом в ходе этой войны, и сейчас Украина не может позволить себе паузы в своем контрнаступлении, даже несмотря на приближающиеся холода.

"Сегодня даже небольшая пауза лишь увеличивает потери, которые понесла Украина", — убежден Подоляк.

По его словам, Запорожская область на юге Украины и Луганская область на востоке сейчас являются ключевыми направлениями для украинской армии. В этой связи украинские власти призывают к увеличению поставок западного вооружения этой зимой.

"Нам еще нужно от 150 до 200 танков, около 300 бронеавтомобилей, сотня артиллерийских систем, 50–70 реактивных систем залпового огня, в том числе грозный американский HIMARS, которых Украина уже имеет в нескольких единицах, а также 10–15 противотанковых установок и системы ПВО, чтобы закрыть небо", — сказал Подоляк.

Кроме этого советник главы ОП говорил об американских ракетах ATACMS с дальностью полета до 300 км. По мнению Подоляка, их поставки приблизят окончание войны в Украине, поскольку с помощью этих ракет ВСУ смогут уничтожить крупные российские военные склады, расположенные в глубине оккупированных территорий, которые в настоящее время недоступны.

"Война закончится, когда мы восстановим контроль над нашими границами, и когда Россия будет бояться Украины", — подчеркнул советник.

Ранее сообщалось, что администрации президента Джо Байдена ведет переговоры с Конгрессом США о выделении дополнительной материально-технической помощи для Украины. Речь идет о сумме, которая значительно превысит все предыдущие средства, что позволит Украине закрыть военные и прочие потребности на год.

Министерство обороны США 4 ноября анонсировало поставки на сумму около 400 млн долларов в качестве дополнительной помощи Украине. В рамках нового пакета на нужды ВСУ передадут зенитные ракетные комплексы Hawk, танки T-72 и тактические БПЛА Phoenix Ghost.

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