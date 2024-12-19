КНДР перекидає в РФ ешелон "гармат Чучхе" калібру 170-мм, — телеграм-канали (відео)

Підрахувати загальну кількість САУ M1989 Koksan складно, але, з огляду на все, їх не один десяток. У листопаді 2024 року було підтверджено, що така версія "Коксан" перебувала на території Росії.

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Північна Корея перекидає у РФ ще один ешелон САУ M1989 Koksan калібру 170 мм власного виробництва. Відео ймовірної передислокації цієї бронетехніки опубліковано в Telegram-каналі Exilenova_plus.

Заявлене перекидання північнокорейських 170-мм САУ "Коксан"

Повідомляють, що підрахувати загальну кількість бронетехніки складно, але, з огляду на все, їх не один десяток. У листопаді 2024 року було підтверджено, що варіант "Коксан" M-1989 перебував на території Росії.

Перші підтвердження того, що "Коксани" з КНДР перекинули на російську територію, з'явилися місяць тому. Поки що участі цих САУ в бойових діях не фіксували.

САУ "Коксан"

Північнокорейська САУ

M1978 Koksan, відома як "гармата Чучхе", — північнокорейська САУ 170 мм на шасі танка Type 59. Ця система перебуває на озброєнні з 1978 року і застосовувалася в Ірано-іракській війні, а також під час повномасштабного вторгнення російських військ РФ в Україну.

маса — 40 тонн;

довжина — 14,9 м;

ширина — 3,27 м;

висота — 3,1 м;

екіпаж — імовірно, до 6 осіб;

скорострільність — 1–2 снаряди протягом п'яти хвилин;

дальність стрільби — від 40 до 60 км.

САУ "Коксан" перебувають на озброєнні: Ірану, Північної Кореї та Росії (62 штуки). У листопаді 2024 року було підтверджено, що варіант "Коксан" M-1989 перебував на території Росії, щонайменше три цих САУ помітили під час пересування залізницею через Красноярськ). САУ "Коксан" у минулому були на озброєнні армії Іраку, після захоплення в іранських військ.

Koksan, яку переобладнали під використання з гарматою S-23 калібру 180 мм. Її виявили на кампусі університету Анбар в Іраку. У листопаді морські піхотинці США її перемістили

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